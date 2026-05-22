[K리그2 프리뷰]'꿀맛 휴식' 수원, 달라진 모습 보일까...성남 만나는 이랜드, 작년 준PO 설욕 노린다

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[스포츠조선 박찬준 기자]K리그1은 '월드컵 브레이크'에 돌입했지만, K리그2는 쉼표가 없다. K리그2는 월드컵 개막 직전인 6월 7일까지 경기를 이어간다. 23~25일 '하나은행 K리그2 2026' 13라운드가 펼쳐진다.

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이번 라운드에 눈길을 끄는 팀은 역시 이정효 감독의 수원 삼성이다. 2위 수원(승점 23)은 지난주 휴식기를 가졌다. 올 시즌 K리그2는 홀수팀 체제로 운영되며, 라운드마다 1개팀씩 쉰다. 수원은 주춤하는 흐름이었다. '더비 라이벌' 수원FC에 1대3으로 패한 데 이어, 대구FC를 상대로는 득점없이 비겼다. '선두' 부산 아이파크(승점 28)와의 승점 차가 벌어졌다. 하지만 부산이 지난 라운드에서 화성FC(2대3 패)에 덜미를 잡히며, 추격의 기회를 잡았다.

수원에 이번 브레이크는 '꿀맛'이었다. 조금씩 지친 모습을 보이던 '수비의 핵'이자 '리더' 홍정호가 컨디션을 다시 끌어올렸다. 송주훈, 페신 등 부상자들도 훈련에 복귀했다. 전술도 더욱 세밀하게 만졌다. 공격수들의 득점력을 끌어올리는 데 초점을 맞췄다. 경기 운영 방법도 새롭게 했다. 다만 스트라이커 김지현이 수술대에 오른 것은 악재다. 시즌 아웃이 유력하다.

수원은 25일 오후 4시30분 수원월드컵경기장에서 천안시티FC와 격돌한다. 천안은 리그에서 두 번째로 적은 실점(10골)을 기록 중이다. 밀집 수비에 어려움을 겪는 수원 입장에서는 만만치 않은 상대다. 하지만 천안은 구단 역대 최다인 7경기 무패(3승4무)를 달리다, 최근 2경기에서 1무1패에 머물며 흐름이 다소 꺾였다. 수비력이 좋은 천안을 상대로 수원이 공격 해법을 보여줄 수 있을지가 포인트다. 지난 시즌에는 수원이 3전 전승으로 천안에 강했다. 3경기에서 9골을 넣고 1골밖에 내주지 않았다.

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서울 이랜드의 설욕 여부도 관심사다. 이랜드는 24일 오후 7시 목동종합운동장에서 성남FC와 만난다. 두 팀은 지난 시즌 준플레이오프(PO)에서 충돌했다. 지난 시즌 4위로 준PO 무대에 선 이랜드는 규정상 비기기만 해도 PO 진출이 가능했지만, 성남에 0대1로 패하며 허무하게 승격 도전을 마무리했다. 이후 첫 만남이다. 이랜드는 승점 20점으로 4위, 성남은 15점으로 9위에 자리했다. 이랜드는 5승1패의 가파른 상승세를 타다, 최근 2경기에서 1무1패에 그쳤다. 2경기에서 5골이나 내주며 수비가 흔들렸다. 반면 성남은 4경기 무패(1승3무)를 달리고 있다. 무승부가 많기는 하지만, 전경준식 짠물축구는 여전히 단단하다. 두 팀은 지난 시즌 4번 만나 2승2패로 팽팽했다.

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최근 6경기에서 4승2무를 거두고 있는 '핫 팀' 화성은 23일 오후 7시 청주종합운동장에서 충북청주를 상대로 7경기 무패에 도전한다. 화성(승점 19)은 현재 5위에 올라 있다. 7경기 연속 무승부라는 보기 힘든 기록을 이어가고 있는 충북청주는 홈에서 첫 승을 다시 노린다. 충북청주는 올 시즌 11경기에서 9무2패를 기록 중이다.

최성용 감독 부임 후 3경기 무패(2승1무)를 달리고 있는 대구는 24일 오후 7시 대구iM뱅크PARK에서 안산 그리너스와 격돌한다. 앞서 8경기에서 무려 17골을 내준 대구는 최근 3경기에서 단 1골만을 허용하며, 수비 조직력이 눈에 띄게 좋아졌다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com