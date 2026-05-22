'전 충주맨' 김선태, 퇴사 3개월 만에 '1억 기부' 통 큰 결정 "지방 응급의료 개선되길"

[스포츠조선 조윤선 기자] '전 충주맨' 김선태가 충주의료원에 1억 원을 기부했다.
22일 김선태의 유튜브 채널에는 '기부 홍보'라는 제목의 영상이 공개됐다.
영에서 김선태는 "기부하려고 한다. 이제까지는 사실 기업과 기부를 같이 했는데 진짜 내 통장에서 기부하게 되니까 약간 아깝다"고 솔직하게 밝혔다.
이어 "사실이다. 작다고 보면 작은 돈이지만 사실 나한테는 되게 큰돈이다. 큰돈 기부하는 게 쉽지 않다"고 털어놨다.
그는 "직장 생활 10년하고 나왔지만, 내가 번 돈을 내가 크게 써본 적이 없다. 제일 크게 쓴 거라고 해봐야 아메리카노 2천 잔 기부, 시몬스랑 기부한 거밖에 없다"고 말했다.
그러면서 "이번 기부 결정하면서 느꼈던 내 심정은 사실 나는 좋은 사람이 아니다. 좋은 사람이면 이렇게 아까워할 수 없다. 그래서 한편으로 기부 많이 하는 분들을 이번에 엄청 존경하게 됐다. 기부라는 게 쉬운 일이 아니다"라고 전했다.
김선태는 기부처를 충주의료원으로 선택한 이유에 대해 "삼성의료원이나 서울 아산병원에 기부하면 더 멋있다는 건 안다. 그런데 충주 살면서 충주 응급의료가 개판인 걸 뻔히 아는데 그걸 미뤄놓고 서울에 있는 병원에 기부하는 게 좀 그랬다"고 밝혔다.
이어 "지방 응급의료가 너무 어렵다. 특히나 심뇌혈관 질환이나 중증 외상 같은 경우는 회생률이 낮다. 응급의료만이라도 개선됐으면 좋겠다"며 "솔직히 이 돈 기부한다고 해서 응급의료가 달라질 거라고는 생각 안 한다. 그래도 많은 분들이 지방 응급의료에 대해 관심을 가져주셨으면 좋겠다"는 바람을 전했다.
한편 김선태는 2016년 9급 공무원으로 입직해 충주시 공식 유튜브 채널을 운영하며 '충주맨'으로 이름을 알렸다. 이후 특별 승진을 거쳐 2023년 말 6급으로 진급했으며, 지난 2월 퇴사했다. 현재는 개인 유튜브 채널을 운영 중이며 167만 명의 구독자를 보유하고 있다.