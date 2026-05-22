‘이혼’ 서인영, ‘돌싱글즈’ 출연 않는 이유 밝혔다 “실제 폭력 쓸 수도..감방 가면 안 돼”

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 서인영이 '이혼숙려캠프' 출연 제안을 받아도 응하지 않을 것 같다고 밝혔다.

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지난 21일 유튜브 채널 '밉지 않은 관종언니'에는 '이지혜 VS 서인영 처음 밝히는 20년전 이야기 하다 펑펑 운 이유는?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 이지혜는 서인영의 집을 찾아 다양한 이야기를 나눴다.

이지혜는 서인영에게 "'돌싱글즈' 섭외가 들어오면 출연할 생각 있냐"고 물었다. 이에 서인영은 단호하게 "NO!"라고 답하며 "나는 언니 자리를 넘보고 싶다. 출연자보다 진행자를 해보고 싶다"고 말했다.

이어 그는 연애 프로그램 MC에 대한 욕심을 드러내며 "'솔로지옥' 같은 프로그램 진행도 해보고 싶다"고 밝혔다. 이에 이지혜가 "'이혼숙려캠프'는 어떠냐"고 묻자 서인영은 "그건 못 한다"고 고개를 저었다.

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서인영은 "보다가 실제로 화가 나서 남자를 때릴 수도 있을 것 같다"며 "나는 무조건 여자 편"이라고 솔직하게 말했다.

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이어 "이제 잘못하면 감방이다. 사회적 물의를 일으킬 수 있다"며 인생에 빨간 줄은 안 된다고 밝혔다.

tokkig@sportschosun.com