이영애, 뉴욕 거리 한복판 점령…민소매에 캡모자도 찰떡 소화

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이영애가 뉴욕에서의 여유로운 일상을 공개했다.

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이영애는 22일 자신의 SNS에 "뉴욕에서 느린 산책"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이영애는 검은색 캡 모자를 눌러쓴 채 민소매 상의와 롱스커트를 매치해 편안한 스타일링을 선보였다. 뉴욕 거리 한복판을 자연스럽게 걸으며 미소 짓는 모습에서는 꾸민 듯 안 꾸민 듯한 분위기가 돋보였다.

특히 화장기 거의 없는 얼굴에도 또렷한 이목구비와 맑은 피부가 시선을 사로잡았다. 50대 중반이라는 사실이 믿기지 않는 동안 비주얼에 감탄이 이어졌다.

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또 다른 사진에서는 벤치에 앉아 여유롭게 시간을 보내거나 도심 풍경을 바라보는 모습도 담겼다.

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팬들은 "진짜 자연스럽게 우아하다", "캡 모자만 써도 분위기가 다르다", "뉴욕 거리 자체가 화보 같다", "시간이 거꾸로 가는 것 같다" 등의 반응을 보였다.

한편 이영애는 지난 15일 명품 브랜드 행사 참석 차 미국 뉴욕으로 출국했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com