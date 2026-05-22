"'별에서 온 놈' 기어나오면 2차전"…故 설리 친오빠, 김수현 저격 의혹[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 고 설리의 친오빠 최 모씨가 배우 김수현을 저격하는 듯한 글을 올렸다.

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최씨는 21일 자신의 계정에 "다시 기어 나오는 순간 2차전이다. 선택은 니가 하는 거야"라는 글을 남겼다.

또 '누가 그랬냐'는 지인의 댓글에 "저기 별에서 온 놈 하나 있어"라고 답했다.

서울 강남경찰서는 이날 유튜브 채널 가로세로연구소 김세의 대표에 대한 구속영장을 신청했다고 밝혔다. 김세의 대표는 그동안 고 김새론의 유족들과 함께 김새론이 미성년자였을 때 김수현과 교제했다는 주장을 펼쳐왔다. 그러나 경찰은 이러한 주장이 모두 허위라고 판단한 것이다. 경찰은 김 대표가 증거로 공개한 모바일 메신저 대화 캡처 내용과 고인의 목소리가 담긴 음성 및 녹취 파일 등이 모두 조작된 것이라고 결론 내렸다.

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최씨의 글은 이러한 수사 결과 발표 직후 작성된 것인데다 '별에서 온 놈'은 김수현의 히트작 중 하나인 '별에서 온 그대'를 연상케 하는 표현이라 눈길을 끌었다.

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최씨는 과거 친동생인 설리가 김수현이 주연을 맡은 영화 '리얼'에 출연했을 당시 김수현 측 관계자로부터 수위 높은 노출신과 베드신 촬영을 강요당했다는 의혹을 제기했다. 대본에 구체적인 노출이나 베드신에 대한 설명이 없었고, 현장에 대역 배우가 와있는 상황에서 설리에게 직접 촬영할 것을 강압적으로 요구했다는 것이다.

이에 김수현 측은 "해당 노출 장면은 계약 단계부터 촬영 직전까지 사전에 충분히 숙지하고 동의한 상태에서 프로페셔널하게 촬영에 임했다"고 해명했다.

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그러나 최씨는 김수현이 김새론과 미성년자 시절 교제하지 않았다는 해명 기자회견에 대해서도 "이딴 게 기자회견이냐"며 비난을 퍼부은 바 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com