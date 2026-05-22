돌연 은퇴→신체 훼손 장동주, 어디로 갔나..“현재 연락두절 상태”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 장동주가 신체 훼손 영상을 공개해 충격을 안긴 가운데 현재 연락이 두절된 상태인 것으로 전해졌다.

Advertisement

22일 한국일보에 따르면 장동주는 불과 지난주까지 서울 강남의 한 연기학원에서 강사로 수업을 진행했던 것으로 확인됐다. 그러나 최근 해당 영상이 공개된 이후 현재는 연락이 닿지 않는 상태인 것으로 알려졌다. 학원 관계자는 매체에 "현재는 장동주와 연락 두절 상태"고 전했다.

앞서 장동주는 이날 개인 계정을 통해 새끼손가락 일부를 훼손한 영상을 공개해 파장을 일으켰다. 그는 "지키지 못한 약속들이 너무 많았다"며 "아버지와 새끼손가락을 걸고 했던 약속까지 지키지 못한 자신이 미워 손가락을 잘랐다"고 밝혔다.

이어 "이번 일을 계기로 다시 정신을 차리고 원래의 모습을 되찾겠다"며 "지금이 마지막 기회라고 생각한다"고 덧붙였다.

Advertisement

논란이 커지자 장동주는 추가 글을 통해 사과의 뜻을 밝혔다. 그는 "신체를 학대하는 영상을 올려 죄송하다"며 "극단적인 선택을 암시하려는 의도는 아니었다. 스스로에 대한 경각심을 갖기 위해 올린 것"이라고 해명했다.

Advertisement

또 "현재 가족들과 함께 치료와 회복을 위한 도움을 받고 있다"고 전했다.

장동주는 최근 돌연 은퇴를 선언하기도 했다. 그는 지난 15일 SNS를 통해 "오늘을 마지막으로 배우로서의 삶을 내려놓으려 한다"며 "그동안 보내준 사랑과 응원에 감사하다"고 밝혔다.

Advertisement

한편 장동주는 지난해에도 돌연 잠적해 팬들의 우려를 샀다. 당시 그는 한 달여 만에 "사적인 문제로 인해 정비할 시간이 필요했다"고 설명했다. 이후 올해 1월에는 휴대전화 해킹과 협박 피해를 당했다고 밝히며 "개인 사진과 연락처 등이 유출됐고 수십억 원의 피해를 입었다"고 고백한 바 있다.

Advertisement

장동주는 2017년 드라마 '학교 2017'로 데뷔했으며, 이후 '미스터 기간제', '너의 밤이 되어', '트리거' 등에 출연했다.

tokkig@sportschosun.com