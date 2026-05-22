[인터뷰②] '원더풀스' 박은빈, 차은우 탈세 논란에 "차기작 촬영에 집중, 제작진만 믿고 기다려"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박은빈이 '원더풀스' 공개 전 불거진 차은우의 탈세 논란에 조심스럽게 입장을 전했다.

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박은빈은 22일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "세네 달 동안 '오싹한 연애'를 촬영하느라, 그 외의 일에 신경 쓸 겨를이 없었다"며 "이번 작품은 유인식 감독님을 믿고 참여했다"고 말했다.

15일 공개된 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처물로. '이상한 변호사 우영우'의 유인식 감독이 메가폰을 잡았다. 박은빈은 순간이동 초능력을 얻게 된 해성시 공식 개차반 은채니를 연기했다.

"인생을 살면서 어떤 것이 본인을 가장 설레게 하는지"에 대한 질문에 박은빈은 "사실 저는 카페인 부작용도 없고, 심장이 잘 뛰고 있다"고 너스레를 떨었다. 그러면서 "작품을 공개할 때마다 설렘과 겸손한 마음이 오고 가는 것 같다. 작품을 평가해 주시는 건 시청자 분들과 관객 분들의 몫이니까. 촬영도 그렇고 홍보도 최선을 다하겠다는 마음이다"고 강조했다.

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극 중 운정(차은우)과의 러브라인에 대한 시청자들의 반응에 대해서도 허심탄회하게 털어놨다. 박은빈은 "저는 저희 드라마에서 사랑이야기가 없어야 한다고 생각하진 않는다. 결국에는 사랑이 우리를 있게 한 것이지 않나. 그러나 장르물을 기대하신 분들은 또 '러브라인이 굳이 들어가야 하나' 생각하실 수도 있다"며 "이 작품에서 운정과 채니는 한계를 깨고 사랑을 시작한다. 각자 참았던 울타리를 넘어 자연스럽게 침범하지 않나. 남들은 알아주지 못하더라도 서로가 서로를 기억한다고 생각한다"고 말했다.

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앞서 차은우는 '원더풀스' 공개를 앞두고 200억 원대 탈세 의혹에 휩싸여 논란이 일기도 했다. 이에 대해 박은빈은 "세네 달 동안 '오싹한 연애' 촬영하느라, 그 외의 일에 신경 쓸 겨를이 없었다. 이번 작품은 유인식 감독님을 믿고 참여한 프로젝트였다. 제작진과 팀을 믿는 마음으로 시간을 보냈다"고 전했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com