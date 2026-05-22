"별에서 온놈, 기어 나오면 2차전" 故설리 친오빠, 김수현 또 저격

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 고(故)설리의 친오빠가 김수현을 저격하는 듯한 의미심장한 글을 게재했다.

Advertisement

설리의 오빠 A씨는21일 SNS에 "다시 기어 나오는 순간 2차전이다. 선택은 너가 하는 거야"라는 글을 적었다.

A씨는 게시글에서 김수현의 실명을 직접 언급하진 않았지만, "누가 그랬냐"는 댓글에 "저기 별에서 온 놈 하나 있다"고 답하며 의미심장한 반응을 보였다. 이는 김수현의 대표작인 별에서 온 그대를 떠올리게 하는 표현으로, 사실상 김수현을 겨냥한 발언 아니냐는 해석이 나오고 있다.

이날 배우 고(故) 김새론이 숨진 이유가 배우 김수현의 채무 압박 때문이라는 등의 허위사실을 유포한 혐의를 받는 가로세로연구소(가세연) 김세의 대표에 대해 구속영장이 청구됐다.

Advertisement

서울중앙지검은 김 대표에 대한 구속영장을 청구했다고 20일 밝혔다. 김 대표는 김수현이 미성년자였던 김새론과 교제했고, 김새론이 사망한 직접적인 원인이 김수현 측의 채무 변제 압박이라는 허위사실을 유튜브 방송 등으로 유포한 혐의를 받는다.

Advertisement

생성형 인공지능(AI)을 활용해 김새론의 음성을 조작하는 방식으로 허위사실을 꾸며내 김수현의 명예를 훼손한 혐의도 함께 적용됐다.

한편 설리의 유족은 2017년 개봉한 영화 '리얼' 촬영 당시의 베드신 연기 과정을 두고 김수현 측과 공방을 벌였다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com