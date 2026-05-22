韓 차세대 스트라이커 충격 행동, 승강 PO서 분노 조절 실패, 무릎 가격→다이렉트 퇴장...팀은 극적 잔류

사진캡쳐=블루 스포츠

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[스포츠조선 김대식 기자]한국의 미래로 꼽히는 이영준이 중요한 경기에서 분노를 억제하지 못했다. 그라스호퍼는 22일 스위스 취리히의 스타디온 레치그룬드에서 열린 아라우와의 2025~2026시즌 승강 플레이오프 2차전에서 2대1로 승리했다. 그라스호퍼는 합계 스코어 2대1로 극적인 잔류에 성공했다.

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이날 이영준은 4-1-3-2 포메이션에서 투톱을 맡았다. 마이클 프레이와 함께 호흡했다. 잔류냐, 강등이냐가 걸린 아주 중요한 경기에서 이영준이 자신의 능력을 잘 발휘했다. 전반 9분 페널티박스에서 결정적인 슈팅도 선보였다.

선제골 과정에도 이영준이 있었다. 전반 30분 그라스호퍼가 우측에서 공격을 시도했다. 이때 이영준을 향해 크로스가 배달됐다. 이영준은 크로스가 오기 전에 주변 동료들의 위치를 정확히 파악하고 있었고, 자신의 뒤에 있던 로브로 즈보나렉에게 간결하게 내줬다. 즈보나렉이 논스톱 슈팅으로 연결해 선제골을 터트렸다. 이영준의 어시스트였다.

하지만 아라우의 반격도 만만치 않았다. 전반 40분 스로인이 길게 전개됐다. 그라스호퍼 페널티박스 안에서 제대로 걷어내지 못했다. 다시 공이 안쪽으로 투입된 후 엘리아스 필레가 가슴으로 잡아둔 뒤 환상적인 오버헤드킥으로 동점골을 터트렸다.

사진=그라스호퍼

다시 승부는 원점, 경기는 한 골 싸움으로 흘러가고 있었다. 그라스호퍼 입장에서는 변수가 발생하지 않는 게 제일 중요했지만 충격적이게도 이영준의 퇴장이 발생했다. 후반 43분 이영준은 레온 프로카이와 경합 후 넘어졌다. 넘어진 후 두 선수가 뒤엉킨 상황에서 프로카이가 밀자 이영준은 화를 참지 못하고 프로카이에게 달려들었다. 이영준의 무릎이 프로카이 얼굴로 향했다. 이를 지켜본 주심은 이영준에게 레드 카드를 내밀었다.

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경기의 중요성을 감안할 때, 상대가 자신을 자극한다고 해도 나와서는 안될 행동이었다. 이영준의 퇴장 변수로 인해서 그라스호퍼는 수적 열세에 빠졌다. 전후반은 1-1로 마무리된 후 승부는 연장전으로 향했다. 연장 전반전에 아라우에서도 퇴장자가 나왔다. 경기는 연장 후반 5분에 갈렸다. 페널티킥을 얻어낸 그라스호퍼가 득점에 성공하면서 앞서갔다.

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그라스호퍼가 2-1 리드를 잘 지켜내면서 1부 잔류에 성공했다. 이영준은 좋은 활약을 펼치고도, 화를 절제하지 못하는 모습을 보였다. 더 이상 이런 퇴장이 있어서는 안될 것이다. 팀의 강등이 걸린 경기에서 화를 조절하지 못하고 퇴장을 당하는 건 프로다운 행동은 아니다.

한편 그라스호퍼는 손흥민이 뛰고 있는 LAFC가 인수한 구단이지만 최근 몇 년 동안 계속된 부진으로 인해서 팬들의 반발이 극심했다. 이에 LAFC는 그라스호퍼 매각을 선언한 상태다.