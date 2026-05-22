[SC현장] "다른 목적있는 출연자無"…'누내여2', 홍진경-풍자까지 잡을 개념 연프 컴백(종합)

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[스포츠조선 백지은 기자] 더 짜릿한 '순수 목적 연프'가 온다.

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22일 오전 KBS2 '누난 내게 여자야2' 온라인 제작발표회가 진행됐다. 이번 행사에는 박진우PD와 한혜진 장우영(2PM) 딘딘이 참석했다.

'누난 내게 여자야2'는 커리어를 위해 치열한 시간을 보내느라 아직 사랑을 찾지 못한 누나와 사랑 앞에서는 나이가 숫자에 불과하다고 믿는 연하남의 로맨스를 담은 연애 리얼리티 프로그램이다.

시즌1이 호평은 받았지만 최고 시청률 1%대로 성적면에서는 아쉬움을 남겼던 만큼 제작진도 칼을 갈았다.

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박PD는 "시즌1이 콘셉트를 알리는 시즌이었다면 시즌2는 자극과 도파민을 첨가해 좀더 직관적이고 몰입감이 있다. 연애 프로그램은 출연자가 중요한 만큼 직설적으로 감정 표현을 하는 친구들을 섭외했다"고 자신했다.

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시즌2에서는 시즌1에서 활약한 한혜진과 장우영이 다시 한번 호흡을 맞춘다.

박PD는 "한혜진은 성공한 누나이자 연하남이라면 한번 만나보고 기대보고 싶은 누나다. 우리 프로그램을 대표하는 얼굴이다. 장우영은 우리 프로그램에 애정도 크고 입담에도 물이 올랐다"고 칭찬했다.

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여기에 박PD의 비밀병기 딘딘이 '무필터 소신발언'으로 프로그램에 진정성을 더한다.

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박PD는 "딘딘은 애티튜드나 화법에 꾸밈이 없다. 우리 프로그램에 다른 색을 넣어줄 것 같았고, 플러팅도 잘하지만 누나 두 명한테 맞으며 자란 남동생의 시점이 필요했다"고 칭찬했다.

딘딘은 "시즌1때 신선한 포맷이라 궁금했고 도파민이 높겠다고 생각했다. 게스트로 섭외도 받았는데 일정이 안 맞아서 못 갔다. 어릴 때 연상을 선호해서 그때의 기억을 되새겨보고 대리만족하고 싶다는 마음으로 참여했다. VCR 영상을 보고 10년 전처럼 돌아간 것같아 즐거웠다"고 말했다.

현재 셀 수 없을 만큼 많은 일반인 연애 프로그램이 시청자의 눈과 귀를 자극하고 있다. 그러나 갈수록 프로그램을 통해 얼굴을 알린 뒤 본업을 그만두고 연예계에 입문하거나 인플루언서로 전향하는 케이스가 많아 '진정성'에 대한 의구심이 발생했고 '하트시그널' '환승연애' '나는솔로' '솔로지옥' 등 몇몇 대표급 프로그램이 아니면 소리소문 없이 사라지는 경우가 허다해졌다. 하지만 '누난 내게 여자야2'는 바로 이 지점에서 강력한 차별성을 갖는다고.

한혜진은 "시즌1에 출연했던 고소현이 '여기에서 진짜 사랑에 빠질 줄은 상상도 못했다. 여기는 희한한 다른 세계였다'고 하더라. 저는 의심이 많다. 사랑에 빠진 게 맞는지 의심했는데 생생한 증언을 듣게 됐다"고, 딘딘은 "다른 연애 프로그램을 보면 진짜 사랑을 찾으러 온 분들도 있지만 다른데 목적이 있어 왔다고 생각되는 분들도 있어서 몰입이 안됐다. 그런데 '누난 내게 여자야'는 이미지를 떠나 '올인'한다는 진정성이 느껴져서 몰입하게 된다. 제작진 요청으로 일부러 시즌1을 안보고 왔는데 전개가 너무 빨라 쇼츠급으로 도파민이 터져서 좋다"고 입을 모았다.

'누난 내게 여자야2'는 23일 오후 10시 40분 첫 방송된다.

한혜진은 "요즘 같은 시대에 시즌이 연속해서 들어가는 건 쉽지 않은 일이다. 연상연하 연애가 대세가 되어 시즌14까지 갔으면 좋겠다. 김숙 언니, 갔다 오신 홍진경 언니의 출연을 적극 추천하고 저와 풍자도 있다"고 너스레를 떨었다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진제공=KBS