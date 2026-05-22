"신혼여행 2일 차인데.." 故최진실 딸 최준희, LA 가자마자 안타까운 근황

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 미국 로스앤젤레스(LA)에서의 신혼여행 근황을 공개했다.

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최준희는 22일 자신의 SNS를 통해 "신혼여행 온 지 2일 차. 쉬지도 않고 일만 하는 중"이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 신혼여행지에서도 자신이 판매 중인 다이어트 제품 관련 업무를 이어가는 모습으로 눈길을 끌었다.

앞서 최준희는 남편과 함께 미국 LA로 신혼여행을 떠난 사실을 알린 바 있다. 당시 그는 "36kg 캐리어 4개, 10kg 캐리어 2개, 강아지 두 마리까지 어기적어기적 끌고 겨우 렌트카를 찾았다"고 전하며 남다른 짐 규모를 공개해 화제를 모았다. 특히 총 6개의 캐리어와 반려견 두 마리까지 동행한 근황이 관심을 끌었다.

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한편 최준희는 지난 16일 서울 강남의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다.

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결혼식 사회는 조세호가 맡았으며 하객으로는 생전 최진실과 절친했던 홍진경, 이소라, 엄정화, 이영자 등이 참석해 든든하게 조카 최준희의 곁을 지켰다.

jyn2011@sportschosun.com