딘딘, 5살 연상女와 연애썰 대방출 “와인처럼 숙성됐다” (‘누난 내게 여자야2’)

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[스포츠조선 조민정 기자] KBS2 새 예능 '누난 내게 여자야2'가 첫 방송을 앞둔 가운데, 새 MC로 합류한 딘딘이 자신의 연상연하 연애 경험담을 공개해 분위기를 달궜다.

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오는 23일 첫 방송되는 KBS2 '누난 내게 여자야2'는 연상 여성과 연하 남성의 현실 로맨스를 담는 리얼 연애 프로그램이다.

이번 시즌에는 기존 MC 한혜진, 장우영과 함께 딘딘이 새롭게 합류했다.

이날 딘딘은 등장부터 자신을 "최고의 연하남"이라고 소개하며 자신감을 드러냈다. 그는 "예전부터 누나들에게 '너는 30대 중반쯤 되면 진짜 매력 있을 것 같다'는 말을 많이 들었다"며 "이제 서른여섯이다. 와인처럼 잘 숙성됐다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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또 시즌1 이야기가 나오자 장우영은 "최대 나이 차가 13살이었다"고 설명했고, 이를 처음 들은 딘딘은 "그건 좀 세다"며 놀란 반응을 보였다.

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이후 딘딘은 자신의 실제 연애 경험도 솔직하게 털어놨다. 그는 "20대 중반 때 5살 연상 누나와 만난 적이 있다"며 "누나가 차로 집에 데려다주는데 그 순간 도파민이 터졌다"고 회상했다. 그러면서 "'나 집 데려다주는 여자 처음이야!'라고 강변북로에서 소리 질렀다"고 덧붙여 현장을 폭소케 했다.

딘딘은 "처음에는 연상이라 특별할 줄 알았는데 결국 시간이 지나면 그냥 사람 대 사람의 연애였다"며 "사랑 앞에 나이는 크게 중요하지 않았다"고 말했다. 다만 그는 연상연하 관계에는 특유의 '온도차'가 있다고 분석했다.

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딘딘은 "처음 시작할 때 누나들은 '이게 되나?' 고민하는데 연하남들은 '무조건 된다'는 마인드"라며 "연하남들은 '나도 남자다'라는 생각이 강하다"고 설명했다. 이어 "누나들이 한 번 마음 열면 오히려 더 깊게 빠지는 경우가 많다"고 덧붙였다.

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실제 방송에 등장한 연하남 출연자들 역시 "나이는 중요하지 않다", "동생 취급은 싫다", "결혼할 사람을 만나고 싶다"며 적극적인 직진 매력을 드러냈다. 이를 지켜보던 한혜진도 "이런 사람들은 다 어디 있었냐"며 감탄했다.

한편 '누난 내게 여자야2'는 오는 23일 오후 10시 40분 첫 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com