'어머니의 나라' 韓 택한 카스트로프, "월드컵 단 한 경기도 가볍게 여기지 않겠다!"…'새 파트너' 푸마 신고 '질주' 준비

출처=푸마

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사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 윤진만 기자]2026년 북중미월드컵을 준비 중인 '귀화 스타' 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 글로벌 스포츠 브랜드 '푸마'와 손을 맞잡았다.

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푸마는 22일 대한민국 축구 A대표팀 미드필더 카스트로프와 공식 후원 계약을 체결하고 브랜드 앰버서더로 선정했다고 밝혔다. 카스트로프는 브랜드 앰배서더이자 풋볼 카테고리 모델로 활동하며, 네이마르(산투스), 사비 시몬스(토트넘), 카이 하베르츠(아스널), 잭 그릴리쉬(에버턴) 등 세계적인 선수들이 선택한 푸마의 대표 축구화 '퓨처 9(FUTURE 9)'을 착용하고 경기에 나설 예정이다.

'푸마'는 ''퓨처9'은 발에 피부처럼 밀착되는 '퓨전핏(FUZIONFIT)' 어퍼와 정교한 볼 컨트롤을 지원하는 '3D 그립 존(3D Grip Zone)' 기술이 적용된 것이 특징이며, 이중 밀도 구조의 '플렉서질리티(FLEXGILITY)' 기술이 적용된 아웃솔이 360도 자유로운 움직임과 예측하기 어려운 유연한 플레이를 지원해 카스트로프 특유의 에너지 넘치는 플레이 스타일과 높은 시너지를 보여줄 것으로 기대된다'라고 밝혔다.

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이어 '북중미월드컵을 비롯한 주요 국제 대회에서 카스트로프가 최상의 컨디션으로 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 전폭적인 지원과 함께 다각도의 마케팅 활동을 전개하며 국내 스포츠 시장에서의 리더십을 더욱 강화할 예정'이라고 강조했다.

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한국인 어머니와 독일인 아버지 사이에서 태어난 카스트로프는 일찍부터 독일 축구의 차세대 유망주로 주목받으며 U-16부터 U-21까지 독일의 모든 연령별 대표팀에서 꾸준히 발탁돼 왔다. 카스트로프는 지난해 어머니 모국인 대한민국 대표팀을 택해 역대 최초 해외 출생 혼혈 국가대표 선수로 이름을 올렸고, 같은 해 9월 미국과의 친선전에서 태극마크를 달고 A매치 데뷔전을 치렀다. 이번 북중미월드컵 최종엔트리 26명에도 이름을 올렸다.

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푸마코리아 관계자는 "카스트로프는 유럽 최정상 무대에서 검증된 퍼포먼스와 한국 축구의 미래라는 상징성을 동시에 갖춘 선수"라며 "국경과 문화를 넘어 자신만의 길을 개척해 온 그의 스토리는 푸마가 추구하는 정신과 맞닿아 있다. 앞으로 옌스 카스트로프 선수가 최고의 경기력으로 좋은 성과를 만들어 갈 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

사진제공=대한축구협회

카스트로프는 "세계적인 선수들과 함께하고 있는 푸마의 가족이 되어 매우 영광스럽다. 푸마와 함께라면 매 경기 더 강해질 수 있다고 믿는다"며 "북중미월드컵에서 단 한 경기도 가볍게 여기지 않고 그라운드 위에서의 최고의 플레이를 한국 팬 여러분께 보여드리고 싶다"라고 소감을 전했다.

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푸마는 이번 앰배서더 선정과 함께 카스트로프의 첫 한국 단독 캠페인 영상을 공식 SNS 채널을 통해 공개할 예정이며, 추후 카스트로프가 다가올 월드컵 무대에서 착용할 새로운 축구화도 함께 선보일 예정이다.

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'푸마'는 월드컵 대표팀 중 이동경(울산) 이기혁(강원) 박진섭(저장) 등과도 파트너십을 지속 확대하는 등 국내 축구 시장 브랜드 영향력을 강화하고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com