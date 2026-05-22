'배우' 된 스윙스, 팬 조언에 발끈했다…"차단 버튼에 손가락 올라가"

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[스포츠조선 이지현 기자] 래퍼 겸 배우 스윙스가 체중 관리 조언을 한 팬에게 유쾌하게 발끈했다.

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스윙스는 지난 21일 자신의 소셜미디어를 통해 팬들과 일상을 공유했다. 그는 "오늘 피부과 가서 귀 뚫은 곳 구멍 막는 시술했다. 참 잘하지 않았냐"고 근황을 전한 뒤 식단 이야기를 꺼냈다.

이어 "맥도날드 더블 치즈버거 오랜만에 안 시켰다"면서도 "글 쓰고 나니까 군침 도네. 안 되겠다. 배달시킨다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이후 한 팬이 "배우는 체중 관리가 핵심이지"라는 메시지를 보내자 스윙스는 곧바로 반응했다. 그는 "차단 버튼 위에 손가락 올라갔다. 나한테 뭐라 하지 마라"라고 받아치며 특유의 거침없는 입담을 드러냈다.

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여기서 끝이 아니었다. 스윙스는 햄버거와 치킨 너겟 주문 화면까지 공개하며 "이 빵꾸똥꾸들 감히 나한테 먹지 말라 그래. 열받게 하면 두 개 더 시킨다"고 덧붙여 폭소를 유발했다. 팬들의 식단 관리 조언에 오히려 '추가 주문'으로 맞선 셈이다.

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한편 최근 스윙스는 음악 활동을 넘어 배우로서도 새로운 도전에 나서고 있다. 그는 지난 20일 배우 프로필 사진을 공개하며 한층 달라진 분위기를 선보였다. 블랙 폴로셔츠와 수트 스타일링 등을 소화하며 기존의 자유분방한 이미지와는 또 다른 매력을 드러냈다.

스윙스는 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'를 통해 연기에 도전했으며 최근 숏드라마 '광안'에 세자의 호위무사 남휼 역으로 캐스팅돼 촬영을 마쳤다. 그는 독립영화를 준비 중이라고도 밝혔다.

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olzllovely@sportschosun.com