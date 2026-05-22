'거미♥' 조정석 "첫째 딸, 날 너무 닮아 기도했는데..둘째는 도장 수준"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 조정석이 두 딸을 향한 남다른 애정을 드러냈다.

Advertisement

22일 혜리의 유튜브 채널에는 다음 주 게스트로 출연하는 조정석의 예고 영상이 공개됐다.

영상에서 혜리는 "같이 '투깝스'라는 드라마를 하고 9년 만에 방송에서 만나는 거 같다"며 조정석을 반갑게 맞이했다. 이에 조정석은 "나는 동생도 없고 막내지만, 혜리가 막냇동생 같은 느낌이 있다"며 애정을 드러냈다.

이날 조정석은 결혼식에 대한 이야기도 언급했다. 그는 "나는 결혼식을 안 했다. 그런데 많은 분들이 '왜 결혼식 때 안 불렀냐'고 한다. 나는 안 했다"고 해명했다.

Advertisement

이어 두 딸 이야기도 꺼냈다. 조정석은 "첫째가 나를 너무 닮았다. 그래서 둘째는 제발 기도했는데 이게 웬걸. 첫째보다 나를 더 닮았다. 그냥 도장이다"라며 "우리 집은 조정석 셋에 거미 하나다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

이를 들은 혜리는 "딸이 둘이면 너무 걱정될 것 같다"고 말했고, 조정석은 갑자기 술을 찾는 모습으로 웃음을 더했다.

이어 혜리는 사춘기가 온 딸 상황극을 펼치며 아빠 앞에서 문을 세게 닫는 모습을 연기했다. 이를 본 조정석은 상상만으로도 힘든 듯 "울컥한다. 그만해라"라며 딸 바보 면모를 보였다.

Advertisement

하지만 혜리가 연기를 이어가자 그는 "이러다 울 것 같다"고 토로해 폭소케 했다.

Advertisement

한편 조정석은 가수 거미와 2018년에 결혼해 2020년 첫째 딸을 얻었으며, 지난 1월에 둘째 딸을 품에 안았다.