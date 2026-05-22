나영석PD "연예인과 사석 식사 NO였는데"…철벽남 바꾼 '이서진의 힘'

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[스포츠조선 이지현 기자] 나영석 PD가 배우 이서진과의 특별한 인연을 밝혔다.

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22일 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'에는 '윤주당에 찾아온 나피디! 여기서 왜 나와? 근데 봐도봐도 신기하네'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 나영석 PD는 과거와 달라진 자신의 인간관계 스타일에 대해 솔직하게 이야기하며, 이서진과의 인연을 밝혔다. 그는 "원래 굉장히 차가운 사람이었다"며 "'1박2일'을 할 때까지만 해도 연예인들과 인간적인 친분을 쌓는 걸 일부러 피했다"고 말했다.

이어 "좋은 기획을 만들고 그 사람과 잘 맞으면 프로그램을 같이 하는 거고, 끝나면 헤어지는 거라고 생각했다"며 "누구랑 친해서 프로그램을 하는 건 싫었다. 그래서 '1박2일' 당시에는 멤버들과 사석에서 밥 한 번, 술 한잔 한 적도 없었다"고 털어놨다.

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하지만 이서진을 만나면서 생각이 완전히 달라졌다고 했다. 나영석 PD는 "'1박2일' 종료 후 CJ ENM으로 이직하고 처음 만든 프로그램이 '꽃보다 할배'였다"며 "그때 이서진 씨가 제 인생에 들어온 것"이라고 표현했다.

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그는 "처음에는 이렇게 오래 함께할 줄 몰랐다"며 "해외에서 최소 인원으로 촬영하다 보니 매일 밤 할아버지들 재워드리고 나면 둘 다 완전히 지쳐 있었다"고 회상했다.

이어 "호텔이라고 하기도 어려운 작은 숙소 발코니에 나가 팩소주를 마셨다. 술도 잘 못 마실 때였는데 아무 말 없이 마시다가 '내일 또 어떻게 하냐' 이런 이야기만 했다"고 떠올렸다.

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나영석 PD는 "그렇게 열흘 정도를 같이 보내고 나니까 단순한 PD와 출연자의 관계와는 다른 감정이 생기더라"며 "좋은 사람을 만나는 건 귀한 인연인데 굳이 선을 긋고 살 필요가 없겠다고 생각했다"고 고백했다.

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또 현재 이서진이 자신의 '페르소나' 같다는 질문에는 "정말 많이 바뀌었다"며 웃기도 했다.

한편 나영석PD와 이서진은 '꽃보다 할배'를 시작으로 '삼시세끼', '윤식당', '윤스테이', '서진이네', '출장 십오야', '이서진의 뉴욕뉴욕' 등을 함께 했다.

olzllovely@sportschosun.com