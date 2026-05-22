아파도 참고 뛰었는데, 충격적인 결과가...이제 터지나 했는데, 한동희 지독하게 안 풀리네

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 롯데-SSG전. 7회초 2사 1루에서 삼진을 당한 한동희가 아쉬워하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.3/

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[스포츠조선 김용 기자] 이제 터지나 했더니, 어떻게 이리 야구가 안 풀리냐.

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롯데 자이언츠 한동희가 또 쓰러졌다.

롯데는 한동희가 병원 검진 결과 우측 옆구리 내복사근 근육 손상 소견을 받았다고 22일 알렸다. 재활에 약 2~3주 시간이 필요할 거란 소견을 받았다. 실전 준비까지 고려하면 거의 1달은 쉬어야 하는 상황이다.

한동희는 2018년 롯데가 1차지명을 한 거포 유망주. 하지만 터질 듯, 터질 듯, 터지지 않았다. 엄청난 잠재력을 갖고 있었지만 변화구에 약점을 드러냈고, 꾸준함을 보여주지 못했다. 어떤 지도자도 한동희를 포기하지 않았지만, 잠재력을 폭발시키지 못했다.

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상무에 군입대 했고, 한동희는 2군 무대를 평정하며 다시 한 번 롯데와 팬들을 설레게 했다. 올해 돌아와 4번타자로 활약을 해줄 거라 믿었다.

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 5회초 2사 1루 한동희가 안타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

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하지만 시범경기 기간 옆구리를 다쳤다. 좌측 옆구리 내복사근 손상으로 개막 엔트리에 들지 못했다. 4월2일 NC 다이노스전에 맞춰 돌아와 7경기 12안타를 몰아치며 2군에서 활약이 우연이 아니었음을 입증하는 듯 했다.

하지만 이후 극심한 슬럼프에 빠졌다. '올해도 또'라는 소리가 나왔다. 5월 초에는 햄스트링이 아파 부상자 명단에 이름을 올리기도 했다.

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하지만 반전이 있었다. 지난 주중 두산 베어스와의 3연전부터 방망이가 터지기 시작한 것. 특히 16일과 17일 2경기 연속 비거리 135m 초대형 홈런포를 쏘아올리더니 19일 한화 이글스전에서도 홈런을 쳐 3경기 연속 홈런을 기록했다. 21일 한화전도 홈런은 없었지만 멀티히트로 맹활약했다.

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하지만 또 부상에 쓰러졌다. 롯데 관계자는 "거인병원에서 검진을 받았고 우측 옆구리 내복사근 근육 손상 소견을 받았다. 2~3주 정도 재활이 필요할 것으로 보인다. 한동희는 21일 한화전 첫 타석 소화 후 옆구리에 불편함을 느꼈지만 참을만해 끝까지 경기를 뛰었다. 그런데 경기가 끝나고 통증임 심해졌고 결국 병원을 찾았다"고 설명했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com