권은빈, 10년 몸담은 큐브와 '결별'…포털 정보 삭제→연예계 은퇴수순

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 CLC 출신 배우 권은빈이 약 10년간 몸담았던 큐브엔터테인먼트와 결별했다. 전속계약 종료와 함께 포털 프로필 정보까지 삭제되면서 향후 행보를 둘러싼 관심도 커지고 있다.

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큐브엔터테인먼트는 22일 공식 SNS를 통해 "소속 아티스트 권은빈과 오랜 논의 끝에 전속계약을 종료하게 됐다"고 밝혔다.

이어 "권은빈은 지난 2016년 CLC의 멤버로 데뷔해 그룹의 막내이자 보컬, 랩, 댄스를 아우르는 다재다능한 올라운더 아티스트로서 뛰어난 역량을 보여왔다"며 "2018년부터는 배우의 길에 새롭게 도전해 작품마다 진정성 있는 연기로 배우로서의 스펙트럼을 넓혀왔다"고 전했다.

또한 소속사는 "10년간 당사와 함께하며 큐브엔터테인먼트를 대표하는 아티스트로 활동해 온 권은빈의 노고에 감사드리며, 새로운 길을 걸어가게 될 배우 권은빈의 앞날을 진심으로 응원하겠다"고 덧붙였다.

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권은빈은 지난 2016년 CLC로 데뷔한 뒤 팀 내 막내 멤버로 활동하며 존재감을 알렸다. 이후 가수 활동과 함께 연기에 도전하며 활동 영역을 넓혀왔다. 드라마 '배드파파', '오월의 청춘', '디어엠', '하이라키' 등에 출연하며 차근차근 배우 필모그래피를 쌓아왔다.

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특히 최근에는 포털 사이트 내 소속사 정보와 일부 공개 프로필이 삭제된 상태가 확인되면서 팬들 사이에서는 다양한 추측도 이어지고 있다. 일각에서는 연예계 활동 중단 가능성까지 제기됐지만, 아직 권은빈 측이 직접 향후 계획에 대해 밝힌 입장은 없는 상황이다.

10년 동행에 마침표를 찍은 권은빈이 앞으로 어떤 새 둥지와 활동 방향을 선택할지 관심이 쏠린다.

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olzllovely@sportschosun.com