전현무, 결혼 대신 선택한 효도 "손주 보다 유기견 입양이 낫다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 전현무가 결혼 보다 유기견 입양이 빠른 현실을 밝혔다.

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22일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 기안84가 어머니의 제주도 집을 찾아 반려견 '알콩이&달콩이'의 소식을 전했다.

이날 기안84 어머니는 "유기견 보호소 소장님 하고 어제도 연락 했는데, 현무 어머님도 입양하셨다더라"고 전했다.

이에 전현무는 "아버지, 어머니가 병원만 왔다 갔다 하시고 적적하시다"라며 "내가 결혼해서 손주 안기는 확률 보다는, 또 다른 식구를 만들어 드리는 게 낫겠다 생각했다"고 설명했다.

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그러면서 "유기견을 알아보고 있는데, 마침 기안84가 유기견을 입양 해서 물어봤다"면서 "촬영일 기준 3일 전에 집에 왔다. 부모님이 너무 좋아하신다"고 덧붙였다.

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이를 듣던 기안84는 "유기견, 러닝"이라며 묘하게 같은 길을 걷는 전현무의 모습에 의문을 품었다. 그러자 전현무는 "이제 이토 준지 남았다"고 장난을 쳐 웃음을 더했다.

olzllovely@sportschosun.com