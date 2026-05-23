기안84, '강아지 유치원' 반장·기말고사 문화에 충격 "세상이 어떻게 돌아가"

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[스포츠조선 이지현 기자] 유기견을 입양한 방송인 기안84가 '강아지 유치원' 문화에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.

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22일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 기안84가 제주도에 있는 어머니 집을 찾아 반려견 '알콩이', '달콩이'의 근황을 전하는 모습이 공개됐다.

이날 기안84는 어머니로부터 두 반려견이 강아지 유치원에 다니고 있다는 이야기를 듣고 놀라움을 감추지 못했다. 강아지 전용 유치원 가방까지 등장하자 그는 "세상이 어떻게 돌아가는 건지…"라며 얼떨떨한 반응을 보였다.

이어 그는 "강아지 유치원이 처음 생겼을 때는 '내가 과도기에 살고 있는 건가' 싶었다"면서도 "분명 필요하니까 이런 시설이 생긴 것 아니겠냐. 한편으로는 이해되면서도 알쏭달쏭하다"라고 솔직한 심경을 전했다.

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이를 들은 코드 쿤스트 역시 "형 마음 이해한다"며 "처음에는 '누구 좋으라고 보내는 거지?' 싶었는데, 알고 보니 다 필요에 의한 교육이더라"라고 공감했다.

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반면 전현무는 "사회성을 기르는 데 좋다"며 "보호자들이 바빠서 충분히 못 놀아주니까 미안한 마음에 보내는 경우가 많다"고 설명했다. 이에 기안84도 "집에만 있으면 강아지들도 우울증 걸린다"고 덧붙였다.

또한 기안84는 아침부터 반려견 사료 도시락을 챙기며 유치원 등원 준비를 하는 어머니의 모습을 흐뭇하게 바라봤다. 그는 "어머니가 정말 많이 밝아지셨다. 아침마다 루틴이 생기신 것 같다"고 말했다.

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이후 어머니와 함께 반려견 유치원 등원길에 나선 기안84는 "'달콩이'가 반장이 됐다. 떡 돌려야겠다"는 어머니의 말에 웃음을 터뜨렸다. 이어 "반려견 주인들이 행복해하니까 의미가 있는 것 같다"며 점차 이해하게 된 마음을 드러냈다.

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방송에서는 "반려견 유치원에도 학군이 있다", "영어 유치원도 있다", "기말고사까지 본다"는 이야기까지 이어졌고, 코드 쿤스트는 "이 말도 이해되고 저 말도 이해된다"며 끝까지 복잡한 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

olzllovely@sportschosun.com