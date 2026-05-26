‘미용사 변신’ 이지현, 컷트가 단돈 9000원…연예인 프리미엄 없었다

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 미용사로서 제2의 인생을 시작하며 믿기지 않는 수준의 시술 가격표를 공개해 화제다.

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이지현은 26일 자신의 SNS를 통해 미용사로 일하며 겪고 있는 바쁜 근황을 전했다.

그녀는 "어제 가격 문의를 네이버 톡톡으로 달라고 했는데 문의를 정말 많이 주셨다"며 "시술하랴 매장 돌보랴 고객님 응대하랴 너무 바빠서 답변해 드릴 시간이 없었다"고 사과의 뜻을 밝혔다.

이어 "그래서 이렇게 피드로 올린다. 참고하시고 신청해달라"며 직접 시술 가격이 적힌 이미지를 함께 공개했다.

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공개된 가격표에 따르면 컷트는 9000원, 기본 펌은 3만9000원, 열펌은 4만9000원이었다.

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특히 염색 역시 기본 4만9000원으로 책정돼 눈길을 끌었다. 다만 롱기장의 경우 1만 원 추가 비용이 발생한다고 설명했다.

앞서 이지현은 미용사 자격증 취득 후 헤어 디자이너로 새 출발한 사실을 알려 화제를 모은 바 있다.

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연예계 활동과 육아를 병행하며 새로운 직업에 도전 중인 모습에 응원도 이어지고 있다.

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누리꾼들은 "가격 너무 착하다", "이지현한테 머리 받고 싶다", "진짜 열심히 사는 모습 보기 좋다", "컷트 9000원 실화냐" 등의 반응을 보였다.

narusi@sportschosun.com