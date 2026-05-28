'틱 장애 오해' 31기 순자 "얼굴 경련 치료 받아, 안면 보톡스로 떨림 잡는 중"

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 31기 순자가 틱 오해를 받았던 안면 경련에 대해 밝혔다.

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28일 SBS PLUS, ENA 예능프로그램 '나는 솔로' 측은 31기 방송이 끝난 후 라이브 방송을 진행했다.

논란의 '더 글로리' 3인방 31기 옥순, 정희, 영숙이 모두 출연한 가운데, 옥순은 근황에 대해 "회사를 퇴사하고 다음 스텝으로 가기 위해 준비하고 있었다. 그 외에는 그럭저럭 잘 지냈다"고 밝혔다.

순자는 "방송 중후반부에 들어서면서 많은 분들이 걱정이나 응원의 말씀을 전해주셨는데 생각보다 저는 건강하게 잘 지내고 있다. 본업에 집중하고 삶의 루틴을 지키려고 일과 집을 병행하며 잘 살고 있다"며 "얼굴 경련도 치료를 받았고 많은 분들이 말씀해주신 치아 교정 같은 부분도 제가 턱이 좀 안 좋아서 교정은 못하고 라미네이트를 했다"고 밝혔다.

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순자는 "제가 촬영 중간중간에 안면 떨림이 있어서 '스트레스를 받은 거다', '틱이다', '경련이다' 많이 말씀해주셨는데 저도 그걸 방송을 보고 알게 됐다. 첫방이 나오고 나서 병원에 갔는데 처음 간 병원에서는 스트레스에 의한 거라더라"라며 "촬영 일주일 전부터 긴장돼서 잠을 거의 못 자고 촬영하러 가서도 "잠을 못 자다 보니까 떨리는 게 심해졌다. 한의원에 가서 치료도 받고 다른 병원에 가서 진단도 받았다. 지금은 떨림을 잡아주는 보톡스를 잡아주고 있다. 그래서 웃는 모습이 어색할 수 있다. 안면떨림은 많이 잡힌 상태"라고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com