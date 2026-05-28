"식도와 위장이 붙는 느낌" 박지현, 물·커피만 3주 금식..시한부 연기 몰입에 얼굴까지 부어

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 박지현이 시한부 연기를 위해 3주간 물·커피만 마시며 금식했던 남다른 준비 과정을 전했다.

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27일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 아이돌 그룹까지 접수한 천의 얼굴 배우 박지현이 출연했다.

지난해 '은중과 상연'에서 시한부 말기 암 환자를 연기한 박지현은 "상연이는 아픈 친구였다. 시한부 인생의 아픔을 조금이라도 느껴보고 싶었고, 죽음에 최대한 가까이 가보자는 생각을 했다"며 "막연하게 금식을 시작해 물이나 커피만 마시며 약 3주 정도 지냈다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

이어 그는 "그때 식도와 위장이 붙어 있는 듯한 느낌이 들었다. 몸은 마르는데 얼굴은 오히려 붓는 듯한 변화도 경험했다"며 "촬영을 하면서 얼굴을 어떻게 더 부어 보이게 할 수 있을지 고민하다가 숙소에서 두 시간 정도 울고 현장에 나가기도 했다"고 설명했다.

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또한 "시한부 환자인 상연이의 호흡과 자세, 제스처, 표정까지 세세하게 연구했다"고 덧붙였다.

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jyn2011@sportschosun.com