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"식도와 위장이 붙는 느낌" 박지현, 물·커피만 3주 금식..시한부 연기 몰입에 얼굴까지 부어

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"식도와 위장이 붙는 느낌" 박지현, 물·커피만 3주 금식..시한부 연기 몰입에 얼굴까지 부어

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 박지현이 시한부 연기를 위해 3주간 물·커피만 마시며 금식했던 남다른 준비 과정을 전했다.

27일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 아이돌 그룹까지 접수한 천의 얼굴 배우 박지현이 출연했다.

지난해 '은중과 상연'에서 시한부 말기 암 환자를 연기한 박지현은 "상연이는 아픈 친구였다. 시한부 인생의 아픔을 조금이라도 느껴보고 싶었고, 죽음에 최대한 가까이 가보자는 생각을 했다"며 "막연하게 금식을 시작해 물이나 커피만 마시며 약 3주 정도 지냈다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

"식도와 위장이 붙는 느낌" 박지현, 물·커피만 3주 금식..시한부 연기 몰입에 얼굴까지 부어

이어 그는 "그때 식도와 위장이 붙어 있는 듯한 느낌이 들었다. 몸은 마르는데 얼굴은 오히려 붓는 듯한 변화도 경험했다"며 "촬영을 하면서 얼굴을 어떻게 더 부어 보이게 할 수 있을지 고민하다가 숙소에서 두 시간 정도 울고 현장에 나가기도 했다"고 설명했다.

또한 "시한부 환자인 상연이의 호흡과 자세, 제스처, 표정까지 세세하게 연구했다"고 덧붙였다.

jyn2011@sportschosun.com

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