'박수홍♥' 김다예, 가정보육 중 딸 '첫 부상'.."무릎 보호대 해야 할 듯"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 박수홍과 아내 김다예가 가정보육 중인 딸과 함께 서울숲 나들이를 즐겼다.

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27일 김다예는 남편, 19개월 딸과 함께 서울숲에 마련된 '포켓몬 가든'을 방문한 사진을 공개했다.

두 사람은 가정보육 중인 딸과 함께 포켓몬 캐릭터로 꾸며진 숲을 거닐며 즐거운 시간을 보내 훈훈함을 자아냈다.

이 가운데 김다예는 딸이 무릎에 밴드를 붙인 사진도 함께 공개하며 "생애 첫 뛰다가 넘어짐. 요즘 맨날 뛰어다녀서 무릎 보호대를 해야 할 듯"이라고 전해 눈길을 끌었다.

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앞서 김다예는 딸의 가정보육을 선택한 이유를 밝힌 바 있다. 그는 "재이는 어린이집 대신 아빠와 함께 다양한 경험을 쌓고 있다"며 "20년정도 늦게 만난 딸, 하루하루가 아쉽고 소중한 아빠. 열심히 추억 만들기에도 부족한 시간. 몸은 힘들지만 재이와 함께하고 있어요"라고 전했다.

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한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고 후 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 2024년 첫딸 재이를 출산했다.

jyn2011@sportschosun.com