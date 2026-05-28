서인영, 100억 벌고 절친 용돈 챙겨준 의리…"보상받으려고 한 적 없다"

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[스포츠조선 정안지 기자]전성기 시절 약 100억 원을 벌었던 가수 서인영이 경제적으로 힘들었던 절친에게 용돈을 주는 등 남다른 의리로 눈길을 끌었다.

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27일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 "서인영 팬티도 같이 입는 찐베프 '모모' 최초공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 모모는 "내가 대학 졸업한 지 얼마 안 됐을 때 인영이는 이미 사회생활 하는 사람이었다"라면서 "'이거 용돈 해라. 너 필요하지 않냐'라면서 챙겨주기도 했다"라고 떠올렸다. 이어 그는 "금전적으로만 이야기하는 게 아니라 정신적으로도 항상 큰 힘이 된 친구"라며 "나한테 엄마 같기도 하고 언니 같기도 하고 동생 같은 존재"라며 애정을 드러냈다.

그러면서 그는 "인영이는 그걸 단 한 번도 보상받으려고 한 적이 없다"라면서 "진짜 친자매라고 생각한다. 나한테 정말 귀인"이라고 말했다.

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예상치 못한 절친의 진심에 서인영은 결국 눈물을 보였다. 그는 "모모가 나한테 이런 말을 한 적이 한 번도 없었다"라며 울컥한 모습을 감추지 못했다.

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서인영 역시 모모를 향한 애틋한 마음을 털어놨다. 그는 "내 가족이라는 말은 너무 뻔하다"라며 "내 자식 같은 존재"라고 말해 웃음을 안겼다.

이어 서인영은 "나는 얘를 책임져야 한다는 마음이 있다"라며 "내 통장에 100만 원밖에 없어도 모모가 300만 원이 필요하면 어떻게든 구해서 주고 싶은 마음"이라고 진심을 전했다. 그러면서 그는 "모모는 돈이 생기면 꼭 나한테 보내준다"라며 서로를 향한 깊은 신뢰를 드러냈다.

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그러면서도 현실 절친다운 모습도 공개됐다. 모모는 "싸우기도 정말 많이 싸운다"라고 말하자, 서인영은 "가끔은 너무 많이 봐서 꼴 보기 싫을 때도 있다"라고 솔직하게 말해 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com