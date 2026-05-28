31기 순자, ♥경수 품에 폭 안겨 "내 편♥"..유일한 현커의 달달 근황

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[스포츠조선 조윤선 기자] 31기 순자가 경수와의 커플 사진을 올리며 애정을 드러냈다.

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31기 순자는 28일 자신의 사회관계망서비스에 "내 편♥"이라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진에는 31기 라이브 방송에 참여한 순자와 경수의 모습이 담겼다. 31기 최종 커플 중 유일한 현실 커플인 두 사람은 다정한 포즈로 달달한 분위기를 자아냈다. 특히 순자는 경수의 품에 폭 안겨 행복한 미소를 지은 채 브이(V) 포즈를 취해 눈길을 끌었다.

앞서 27일 방송된 SBS Plus·ENA 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 31기 솔로남녀들의 최종 선택이 그려졌다. 이날 방송에서는 경수와 순자, 영호와 옥순, 영식과 정희가 최종커플로 이어졌다.

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방송 이후 '촌장엔터테인먼트' 유튜브 채널을 통해 진행된 라이브 방송에서는 최종 커플들의 현실 커플 여부가 공개됐고, 경수와 순자만 유일하게 실제 연인 관계를 이어가고 있는 것으로 밝혀졌다.

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경수는 "방송 이후에도 나와서 연애를 시작했고 방송하는 중에도 잘 만나면서 방송을 보면서 서로 힘들었던 부분이나 재밌던 부분 방송 즐기면서 보고 서로서로 힘이 많이 되어주면서 지냈다. 지금도 잘 만나고 있다"고 밝혔다.

순자는 "방송 안에서 사귀면 '집착녀', '미저리일 거 같다'는 오해 많이 받았는데 연애하면서 집착하는 스타일 전혀 아니다. 나랑 만났던 분들 알 거다. 연락도 잘 안 하는 스타일이고 일 집중할 때는 일에만 집중하는 편이고, 만날 때는 많이 만나는 편이다. 그렇게 연애하고 있고, 서로 생활 존중하면서 잘 만나가고 있다"고 전했다.