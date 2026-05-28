[공식] 뼈말라 된 '월클' 김민하, 덴마크 감독 프레드릭 쇨베르 감독 신작 '하나 코리아' 컴백

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 휴먼 영화 '하나 코리아'(프레드릭 쇨베르 감독)가 오는 7월 8일 개봉한다.

Advertisement

실화를 모티브로 한국·덴마크가 공동제작하고 김민하, 김주령, 안서현 주연을 맡은 '하나 코리아'가 7월 8일 개봉을 확정하며 강렬한 컬러 대비와 글로벌 대세 김민하의 빛나는 존재감을 보여주는 1차 포스터 2종을 공개해 이목을 끈다.

공개된 '하나 코리아' 1차 포스터는 서로 다른 공간 속 레드와 블루의 강렬한 컬러 대비가 시선을 붙잡고, 김민하가 맡은 탈북 여성 혜선의 한국 도착 순간과 낯선 곳에서의 새로운 시작을 담아내 긴장감을 자아낸다.

먼저 서늘한 블루 톤의 도착 포스터는 비행기를 타고 한국에 도착한 탈북 여성 혜선의 모습을 담았고, 김민하의 얼굴을 통해 혜선의 불안과 두려운 감정이 고스란히 전해진다. '낯선 곳에서 다시'라는 카피는 모든 것을 뒤로한 채 새로운 삶 앞에 선 혜선의 복잡한 감정을 보여주고, 비행기 좌석 사이 홀로 앉아 있는 혜선의 모습은 앞으로 펼쳐질 낯선 현실과 외로움을 암시해 시선을 사로잡는다.

Advertisement

강렬한 레드 톤의 시작 포스터는 고개를 아래로 떨군 채 어딘가를 응시하는 혜선의 모습을 담았다. 혜선의 표정에서 불안과 긴장, 그리고 새로운 삶을 버텨내야 하는 마음을 느낄 수 있어 보는 이의 안타까움을 불러일으키며 영화 속 혜선의 이야기에 궁금증을 높인다.

Advertisement

보는 이의 시선과 마음을 동시에 붙드는 1차 포스터를 공개한 '하나 코리아'는 제30회 부산국제영화제 플래시 포워드 부문 관객상을 수상하며 화제를 모은 작품으로 덴마크 영화감독 프레드릭 쇨베르가 각본과 연출을 맡아 눈길을 끈다. 실화를 모티브로 한 탈북 여성 혜선의 삶과 성장을 북유럽 덴마크 감독이 바라본 시선으로 담아내 영화에 대한 색다른 기대감을 배가시킨다.

여기에 애플TV+ '파친코'의 젊은 선자 역으로 글로벌 대세로 입지를 굳힌 김민하가 탈북 여성 혜선 역을 맡아 절제된 감정 연기와 깊은 눈빛으로 마음을 흔들며 극을 이끌 예정이다.

Advertisement

또한, 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임 1' 미녀 역으로 전 세계 시청자들을 사로잡은 대체 불가의 연기파 김주령이 숙희 역을 맡아 낯선 삶을 버티는 여성들의 연결 고리로 존재감을 과시한다. 마지막으로 봉준호 감독의 '옥자'의 주연 미자 역으로 틸다 스윈튼, 폴 다노, 스티븐 연 등 해외 배우들과 어깨를 나란히 하며 안정적인 연기를 펼친 안서현이 천진한 매력이 돋보이는 보미 역을 맡아 배우로서 무한 성장 가능성을 입증할 전망이다.

Advertisement

'하나 코리아'는 낯선 삶 속에서도 끝내 앞으로 나아가려는 탈북 여성의 여정을 담은 작품이다. 김민하, 김주령, 안서현이 출연했고 덴마크 출신 프레드릭 쇨베르 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 7월 8일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com