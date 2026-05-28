'뒷담화 논란' 31기 옥순, '치과의사' 영호와 결별 오열.."방송 초반 헤어져"

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 31기 옥순이 영호와의 결별을 언급하며 눈물을 쏟았다.

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28일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에는 31기 라이브 방송이 진행됐다.

먼저 옥순은 순자 왕따 논란에 대해 "이 자리를 빌어 다시 한 번 저의 참견질, 솔직함을 가장한 말들로 상처를 드린 것에 대해 진심으로 죄송하다고 말씀드리고 싶다. 지금 사과로 끝나지 않겠다. 저의 사과를 안 받아주더라도 계속 잘못했다는 마음을 가지며 살겠다"라며 고개를 숙였다.

옥순은 영숙, 정희와 함께 순자를 험담하는 듯한 장면이 공개돼 논란의 중심에 섰던 인물. 따돌림을 주도했다는 비난을 받은 후, 방송 분량이 눈에 띄게 줄기도 했다.

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방송에서 최종 커플이 된 영호와의 관계에 대해서도 밝혔다. 그는 "촬영 후 영호님과 잘 만났는데 개인적으로 해외에 나갈 일이 생겨서 방송 시작하고 얼마 안 돼 헤어졌다"라며 자신을 둘러싼 결혼, 임신, 상견례, 취집설 모두 사실무근이라고 전했다. 이어 "(영호의) 부모님을 뵌 적이 없어서 방송을 보고 반대하셨는지 모르겠지만, 부모님의 반대도 없었다. 제가 더 멀리 날아갈 수 있도록 응원해 준 영호님께 감사드린다"라며 끝내 오열했다. 옥순은 멘트가 끝난 후에도 고개를 숙이며 눈물을 쏟았다.

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한편 '나는 솔로' 31기는 옥순과 영호, 정희와 영식, 순자와 경수가 최종 커플로 이어졌지만 순자와 경수만 현실 커플로 남게 됐다.

joyjoy90@sportschosun.com