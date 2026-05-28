박지현, '목포 재벌집 아들설' 입 열었다 "배 보유한 수산업 집안" ('옥문아')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 트로트 가수 박지현이 항간에 떠돌던 '목포 재벌집 아들설'에 대해 직접 입을 연다.

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오늘 28일(목) 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 트로트 대세 가수 박지현과 손태진이 출연한다.

외할아버지가 어촌계장으로 배를 보유한 수산업 집안에서 자랐다고 밝힌 박지현은 부모님이 수산업 뿐만 아니라, 다양한 사업을 운영했다고 고백했다. 당구장부터 PC방, 민속주점, 중국집까지 여러 사업을 펼친 박지현의 부모님은 목포 최초로 PC방에 어두운 조명을 도입해 게임의 신세계를 연 것은 물론, 중국집에 쿠폰 제도를 도입했다고. 박지현은 자신을 위해 치열하게 살았던 아버지의 모습을 직접 목격했던 사연을 공개해 옥탑방을 감동으로 물들였다.

이어 '목포 재벌집 아들설'의 주인공 박지현의 반전 모습도 공개된다. 박지현이 여름에 에어컨 없이 지낸다고 밝혀 '짠남자' 김종국의 인정을 받은 것. 한여름에도 에어컨을 절대 틀지 않는다는 박지현의 말에 김종국은 "열대야는 에어컨 없이 20일 정도만 버티면 된다, 지현이 돈 많이 벌겠다"라며 칭찬을 아끼지 않았는데. 이에 박지현은 자신을 위해 에어컨을 켜지 않는다며 에어컨을 안 켜는 뜻밖의 이유를 공개해 눈길을 끌었다.

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한편 손태진은 서울대 성악과에 입학하기 전 프랑스의 호텔경영대학교에 합격한 상태였다고 털어놓으며, 남다른 스펙을 공개했다. 프랑스 대학교 진학을 앞두고 있었던 손태진은 음악의 길을 권유하는 부모님 덕에 성악과에 도전하게 되었다는데. 고등학교 졸업 후 남들보다 뒤늦게 성악을 시작했는데도 불구하고 서울대 성악과에 입학하게 됐다는 손태진은 이태리 유학 시절 세계 최고 오페라 극장 중 하나인 '라 스칼라'무대에 올라 오디션까지 봤던 과거를 수줍게 밝혔다.

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성악 엘리트 코스를 탄탄하게 밟아온 손태진이 돌연 트로트계로 전향하게 된 결정적인 이유는 무엇일지, 성악과 트로트라는 상반된 장르를 모두 평정한 손태진의 화려한 이력은 본방송에서 공개될 예정이다.

박지현과 손태진이 출연하는 '옥탑방의 문제아들'은 28일(목) 저녁 8시 30분에 방송된다.