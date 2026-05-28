반려견까지 12시간 비행...최준희 LA허니문까지 깜짝 동행 '호강하네'

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[스포츠조선 김수현기자] 故 최진실의 딸 최준희가 장시간 비행에도 반려견들과 함께한 특별한 허니문 일상을 공개했다.

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28일 최준희는 자신의 SNS를 통해 "신혼여행 따라와서 호강하는 가나디"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진에는 푸른 바다를 배경으로 여유로운 바닷가 피크닉을 즐기는 최준희 부부의 모습이 담겼다.

두 사람은 사랑스러운 반려견 두 마리와 함께 시간을 보내며 마치 한 가족 여행 같은 따뜻한 분위기를 자아냈다. 사진 속 최준희는 편안하면서도 세련된 휴양지 패션으로 시선을 사로잡았다. 남편 역시 다정한 모습으로 반려견들을 챙기며 훈훈한 분위기를 더했다.

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특히 눈길을 끈 것은 반려견들을 향한 최준희의 남다른 애정이었다. 약 12시간에 달하는 긴 비행시간에도 불구하고 반려견들과 함께 신혼여행길에 오른 것. 쉽지 않은 이동이었지만 반려견들을 직접 챙기며 끝까지 동행한 모습이 감탄을 자아냈다.

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최준희는 "엄마랑 애기랑"이라며 변려견들에 대한 특별한 애정을 드러냈다.

앞서 최준희는 지난 16일 서울 강남의 한 고급 호텔에서 11세 연상의 비연예인 남성과 웨딩마치를 울렸다.

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두 사람은 약 5년이라는 긴 시간 동안 사랑을 키워오며 서로에 대한 깊은 신뢰와 애정을 쌓아온 끝에 부부의 연을 맺게 됐다. 결혼식은 가족과 지인들의 축복 속에 성대하게 진행됐으며, 화려한 하객 라인업 또한 화제를 모았다.

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특히 방송인 조세호가 사회를 맡아 유쾌한 분위기를 이끌었고, 생전 故 최진실과 절친한 사이로 알려졌던 홍진경, 이소라, 엄정화, 이영자 등이 하객으로 참석해 자리를 빛냈다. 오랜 시간 최진실과 인연을 이어온 이들의 참석은 더욱 뭉클한 의미를 더했다.

shyun@sportschosun.com