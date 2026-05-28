'김수현 피눈물, 우리가 잘 안다'…김세의 구속에 소재원·은현장도 터진 '울분'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김수현 측이 가로세로연구소 김세의 대표의 구속과 관련해 "마침내 진실이 밝혀졌다"는 입장을 밝힌 가운데, 작가 소재원과 유튜버 은현장 역시 잇따라 심경을 드러내며 파장이 이어지고 있다.

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김수현 소속사 골드메달리스트는 27일 공식 입장을 통해 "수사 결과 가로세로연구소 측이 제기한 각종 의혹과 증거는 사실이 아닌 것으로 확인됐다"며 "기자회견에서 공개된 고인의 카카오톡 대화는 김수현 씨와 무관한 타인과의 대화를 위·변조한 것이고, 고인의 음성 역시 AI 기술로 생성된 조작 자료로 확인됐다"고 밝혔다.

이어 소속사는 "정보통신망법상 허위사실 적시에 의한 명예훼손, 스토킹처벌법 위반, 성폭력처벌법 위반, 협박 등의 혐의와 사안의 중대성이 인정돼 법원이 김세의 대표에 대한 구속영장을 발부했다"며 "객관적 증거에 기반해 진실을 밝혀준 수사기관의 노력에 감사드린다"고 전했다.

특히 김수현 측은 "김수현은 1년 전 기자회견에서 '믿어달라고 하지 않겠다. 꼭 증명하도록 하겠다'고 말했다"며 "지난 1년은 그 약속을 지키기 위한 시간이었다"고 강조했다.

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이후 영화 '소원', '터널', '비스티보이즈' 등의 원작자로 알려진 소재원 작가도 자신의 SNS를 통해 분노를 드러냈다. 앞서 김세의는 소 작가가 화류계에 몸 담고 있다고 폭로했고, 이에 소 작가가 "집필을 위해 호빠에 잠입 취재했다는 건 이미 여러 매체를 통해 소개됐다"고 해명하며 자신에 대한 허위사실을 유포한 혐의로 가세연을 고소한 바 있다.

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소 작가는 두 아들의 사진과 함께 "세의야. 우리 아이들 보이지? 네가 퍼트린 가짜뉴스 때문에 우리 아이들이 얼마나 큰 고통 속에 하루하루를 버텼는지 아니?"라고 적었다. 이어 "'너네 아빠 술집 다녔다면서', '코 성형했다면서' 같은 어처구니없는 거짓말을 아이들이 견뎌야 했다"며 "유치원 가기 싫다, 전학 가고 싶다는 말을 매일같이 들었다"고 토로했다.

그는 "학부모에게 왜 아이들에게 거짓말을 하느냐고 물었더니 '가세연에서 그랬다'고 하더라"며 "그때 너를 평생 용서하지 않겠다고 다짐했다"고 밝혔다. 또 "18년 동안 지켜온 명예를 가짜뉴스로 더럽혔다"며 "법이 허용하는 최고의 형벌을 받을 수 있도록 끝까지 가겠다"고 경고했다.

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유튜브 채널 '장사의 신'을 운영 중인 은현장 역시 라이브 방송 도중 김세의 대표의 구속 소식을 접한 뒤 눈물을 쏟았다.

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은현장은 환호한 뒤 말을 잇지 못하고 약 5분간 오열했고, "2년 6개월 동안 욕을 안 먹어본 사람은 모른다"며 "하루 종일 욕을 먹었고 가족까지 공격받았다. 어머니 영정사진까지 돌아다녔다"고 털어놨다. 이어 "김수현을 개인적으로 알지는 못하지만 그 심정은 안다. 여론의 뭇매를 맞는 기분이 어떤 건지 안다"고 덧붙였다.

앞서 은현장은 가세연 측으로부터 주가조작, 코인 사기 연루 의혹 등을 제기당한 바 있다. 그는 "허위 주장으로 회사 신뢰가 무너지고 매출이 급감했다"며 피해를 호소했고, 지난해 국정감사에서는 사이버렉카와 허위사실 유포에 대한 징벌적 손해배상제 도입 필요성을 주장하기도 했다.

한편 서울중앙지법은 지난 26일 성폭력처벌법 위반, 명예훼손, 협박, 강요미수 등의 혐의를 받는 김세의 대표에 대해 "증거인멸 및 도망 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. 김 대표는 고(故) 김새론과 배우 김수현 관련 허위사실 유포 및 AI 음성 조작 의혹 등을 받고 있다.

olzllovely@sportschosun.com