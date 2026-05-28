[인터뷰①] '와일드 씽' 엄태구 "헤드스핀 벨리곰, 무대 올라올 때부터 넘어질까 봐 불안불안"

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 엄태구가 영화 '와일드 씽' VIP 시사회 당시 헤드스핀을 시도한 벨리곰을 붙잡아준 이유를 밝혔다.

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엄태구는 28일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "벨리곰이 무대 위로 올라올 때부터 불안 불안했다"며 "다칠까 봐 걱정됐다"라고 했다.

6월 3일 개봉하는 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화로, '달콤, 살벌한 연인', '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다.

엄태구는 극내향인의 열정을 힙합으로 폭발시킨 래퍼 상구로 변신했다. 그는 개봉을 앞둔 소감에 대해 "걱정을 많이 했는데, 사전 시사회 때 관객 분들이 재밌다고 해주셔서 감사했다. 지금은 걱정 반 기대 반의 마음으로 개봉을 기다리고 있다"고 전했다.

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최근 열린 '와일드 씽' VIP 시사회에서는 현우(강동원) 의상을 입고 등장한 벨리곰이 헤드스핀을 시도해 화제를 모았다. 그러나 이를 본 엄태구가 벨리곰이 넘어지는 줄 알고 다급히 붙잡아주는 모습으로 웃음을 안겼다. 그는 "벨리곰이 무대 위로 올라올 때부터 넘어질 것 같아서 불안했다. 옆으로도 그렇고, 앞에도 난간이 있어서 위험했다"며 "보면서 불안 불안했는데, '어? 진짜 넘어지잖아' 하면서 붙잡았다. 벨리곰이 다칠까 봐 걱정됐다"고 털어놨다.

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앞서 열린 '와일드 씽' 제작보고회에서는 스스로에 대해 "내향인이 아닌 것 같다"고 고백해 놀라움을 안기기도 했다. 이에 대해선 "동료들도 저의 모습을 보면서 많이 밝아졌다고 하더라. 촬영 현장에서 말도 많이 하고 장난도 많이 친다. 예전처럼 조용하진 않다. 외향인도 아니지만, 그렇다고 마냥 내향인도 아닌 것 같다. 예능프로그램도 출연하면서 편해졌다"고 전했다. 그러나 곧바로 "아 사실 편해졌다는 건 농담이다"고 번복해 현장을 웃음바다로 물들였다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com