에스파 "오랜만에 정규앨범, 이번엔 '쇠맛' 아닌 '신맛'"

28일 소피텔 앰배서더 서울 호텔에서 열린 에스파(aespa, 카리나, 지젤, 윈터, 닝닝)의 정규 2집 'LEMONADE' 발매 기념 기자간담회. 에스파 멤버들이 포토타임을 갖고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.28/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 에스파(aespa)가 컴백 소감을 밝혔다.

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에스파는 28일 서울 송파 소피텔에서 정규 2집 '레모네이드(LEMONADE)' 간담회를 열고 "이번에는 '쇠맛' 아닌 '신맛'"이라고 했다.

에스파가 국내에서 정식으로 피지컬 음반을 발매하는 것은 지난해 9월 미니 6집 '리치 맨' 이후 8개월 만이다.

카리나는 "다양한 음악을 꾹꾹 눌러 담은 앨범이니 많은 사랑 부탁드린다"라며 "이번 앨범은 저희에게 의미가 큰 앨범이다. 정규 1집을 많이 사랑해주셔서 부담도 가지면서 설레는 마음으로 준비했다. 그만큼 많이 상의를 하고 어떤 모습을 보여드릴지 고심해서 나온 앨범이다. 더 성장한 모습을 보여드리겠다"고 컴백 소감을 밝혔다.

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지젤 "오랜만에 정규 앨범으로 인사를 드리게 돼서 너무 기쁘고 감사한 마음이 크다. 지난 정규 앨범이 기대 이상으로 너무 큰 사랑을 받았던 만큼 이번 앨범에서도 많은 사랑 부탁드리고 싶다. 이번에도 완성도 높고 좋은 노래들이 많으니 많은 사랑 부탁드린다"고 했다.

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윈터 "설레고 기대가 많이 된다. 정규 앨범이다 보니 수록곡 하나하나 저희의 다양한 분위기와 이야기를 담으려고 노력을 했다. 녹음을 하면서도 '이 곡은 무대에서 어떻게 보여드릴까'란 생각을 많이 했다. 많은 분들이 듣고 '역시 에스파다'라고 느껴주셨으면 좋겠다"고 전했다.

닝닝은 "설레기도 하고 긴장도 조금 된다. 이번 앨범은 에스파만의 강렬한 느낌이 있지만, 동시에 여유롭고 쿨한 에너지도 느끼실 수 있을 것 같다. 자신있게 준비했으니 많은 기대 부탁드린다"고 말했다.

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이번 신보에는 각기 다른 장르와 무드 속에서도 자신만의 방식으로 살아가는 에스파의 태도와 진솔한 감정이 담겼다. 카리나 "이번 앨범부터 새로운 세계관이 시작된다. 그래서 더 특별한 앨범이 될 것 같은데, 이번에는 '쇠맛'이 아니라 '신맛'으로 돌아왔다. 덕분에 이번 여름을 조금 더 시원하고 청량하게 물들일 수 있지 않을까 기대가 된다"고 귀띔했다.

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윈터는 "에스파만의 세계관을 보여줬다면, 이번 앨범은 그 세계관이 한층 더 확층됐다. 익숙한 단단한 에스파도 있지만, 에스파가 또 새로운 문을 열었구나라고 느껴주시면 감사하겠다"라고 했고, 카리나는 "세계관을 통해 주체적이고 당당한 나라는 메시지를 전하려고 했다. 이번에는 시련이 있어도 '쇠콤달콤'한 에너지로 갈아 마시겠다는 의미를 담았다"라고 예고했다.

에스파 정규 2집 '레모네이드'는 오는 29일 오후 1시 전곡 음원 공개되며, 음반으로도 발매된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com