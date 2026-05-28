에스파 "신곡 '레모네이드', 위험천만한 상황도 통쾌하게 갈아마시겠단 뜻"

28일 소피텔 앰배서더 서울 호텔에서 열린 에스파(aespa, 카리나, 지젤, 윈터, 닝닝)의 정규 2집 'LEMONADE' 발매 기념 기자간담회. 에스파 멤버들이 포토타임을 갖고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.28/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 에스파(aespa)가 신곡 '레모네이드'를 소개했다.

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에스파는 28일 서울 송파 소피텔에서 정규 2집 '레모네이드(LEMONADE)' 간담회를 열고 "신곡 '레모네이드'는 위험천만한 상황도 통쾌하게 갈아 마시겠다는 의미"라고 했다.

에스파가 정식으로 국내에서 피지컬 음반을 발매하는 것은 지난해 9월 미니 6집 '리치 맨' 이후 8개월 만이다. 이번 신보 '레모네이드'에는 각기 다른 장르와 무드 속에서도 자신만의 방식으로 살아가는 에스파의 태도와 진솔한 감정이 담겼다. 무엇보다 더블 타이틀곡으로 나서 눈길을 끈다. 지드래곤 피처링으로 화제를 모은 선공개곡 'WDA (Whole Different Animal)'(홀 디퍼런트 애니멀)과 '레모네이드'를 선보이는 것.

지난 11일 먼저 공개된 'WDA'는 웅장한 신스 베이스와 묵직한 훅이 압도감을 주는 힙합 기반의 댄스곡으로, 한층 견고해진 에스파의 성장을 담은 가사를 통해 세계관의 새로운 챕터를 알렸다.

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카리나는 "차원이 다른 초월적인 존재를 의미한다. 노래도 웅장하고 힙한 질감이다. 노래처럼 단단한 에스파를 표현하려고 했다. 세계관 새 챕터를 예고하기도 한다"고 설명했다.

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닝닝은 "파격적이고 과감한 변신을 했다. 에스파가 강렬하게 변했다는 걸 보여주고 싶었다"라고 했고, 지젤은 "다크하고 압도적인 느낌이 있다. '레모네이드'는 키치하고 개구진 느낌이다. 두 곡이 완전 다르다"며 '레모네이드'와의 차별점을 짚기도 했다.

또 다른 타이틀곡 '레모네이드'는 강렬하고 트렌디한 신스 베이스 사운드가 중독적인 일렉트로닉 댄스곡으로, 가사에는 'If life gives you lemons, make lemonade'라는 속담을 소재로 에스파 세계관의 새로운 시즌을 암시한다. 또 "어떤 시련과 고난이 닥쳐오더라도 기회로 만들겠다"라는 긍정적인 메시지를 에스파만의 개성으로 재치 있게 풀어냈다.

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윈터는 "에스파만의 위트를 잘 담은 곡이라 생각한다. 잘 알고 계신 속담 중에 '나에게 레몬을 주면, 레몬에이드를 만들겠다'는 말이 있지 않느냐. 위험천만한 상황에도 통쾌하게 갈아 마시겠다는 메시지를 가지고 있다"고 곡을 소개했다.

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닝닝은 "굉장히 신 음료수인데 에스파에게는 유쾌한 음료일 뿐이라는 걸을 살리기 위해, 벌스 뒤로 장난스럽게 녹음했었다"라며 녹음 당시를 떠올렸다.

윈터는 "계절성이 있어서 쇠맛이라기 보다는 신맛에 가까운 것 같다"라며 "하이라이트 메들리를 나오고 팬들이 쇠콤달콤이라고 하시더라. 쇠맛도 팬분들이 지어주셨는데, 이번에도 마음에 든다"라고 만족감을 표했다.

카리나는 퍼포먼스를 짚었다. 카리나는 "'WDA'는 힙합이라 따라하기 보다는 힙했는데, '레모네이드'는 따라하고 싶고 흥을 돋고 싶은 안무다"고 했다.

에스파 정규 2집 '레모네이드'는 오는 29일 오후 1시 전곡 음원 공개되며, 음반으로도 발매된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com