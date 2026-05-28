에스파 윈터 "내가 사랑하는 것 하고 싶지만, 주변 영향에 눈치볼 때 있다"

28일 소피텔 앰배서더 서울 호텔에서 열린 에스파(aespa, 카리나, 지젤, 윈터, 닝닝)의 정규 2집 'LEMONADE' 발매 기념 기자간담회. 에스파 윈터가 포토타임을 갖고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.28/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 에스파(aespa) 윈터가 팀 정체성을 짚었다.

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에스파 윈터는 28일 서울 송파 소피텔에서 정규 2집 '레모네이드(LEMONADE)' 간담회를 열고 "내가 사랑하는 것을 하고 싶지만, 주변 영향 때문에 주저할 때도 많다"라며 "그래도 남들 눈치 보지 말고, 나로 존재하자는 의미가 팀 정체성"이라고 했다.

에스파가 정식으로 국내에서 피지컬 음반을 발매하는 것은 지난해 9월 미니 6집 '리치 맨' 이후 8개월 만이다. 이번 신보 '레모네이드'에는 각기 다른 장르와 무드 속에서도 자신만의 방식으로 살아가는 에스파의 태도와 진솔한 감정이 담겼다.

카리나 "이번 앨범부터 새로운 세계관이 시작된다. 그래서 더 특별한 앨범이 될 것 같은데, 이번에는 '쇠맛'이 아니라 '신맛'으로 돌아왔다. 덕분에 이번 여름을 조금 더 시원하고 청량하게 물들일 수 있지 않을까 기대가 된다"고 귀띔했다.

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윈터는 "에스파만의 세계관을 보여줬다면, 이번 앨범은 그 세계관이 한층 더 확층됐다. 익숙한 단단한 에스파도 있지만, 에스파가 또 새로운 문을 열었구나라고 느껴주시면 감사하겠다"라고 했고, 카리나는 "세계관을 통해 주체적이고 당당한 나라는 메시지를 전하려고 했다. 이번에는 시련이 있어도 '쇠콤달콤'한 에너지로 갈아 마시겠다는 의미를 담았다"라고 예고했다.

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에스파만의 주체적인 정체성에 대해서는 윈터가 "요즘에는 남들 눈치도 많이 보게 되고, 내가 주체가 돼서 내가 사랑하는 것을 하고 싶지만 주변 영향 때문에 주저할 때도 많은 것 같은데, 좋은 에너지를 항상 주고 싶다. 나 자신이 나 자신으로 존재할 수 있는 에너지를 드리고 싶은 마음도 있다. 나도 내 자신을 잘 알고, 내가 좋아하는 것을 알고, 남들 눈치 보지 말고 나로 존재하자는 의미가 아닐까 싶다"고 부연했다.

에스파 정규 2집 '레모네이드'는 오는 29일 오후 1시 전곡 음원 공개되며, 음반으로도 발매된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com