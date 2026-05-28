손태진, 오디션 최대상금 '6억 2800만원' 어디갔나 했더니.."결국 전셋집 이사" (옥문아들)

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[스포츠조선 김수현기자] '우승 컬렉터' 트로트 가수 손태진이 오디션 프로그램에서 받은 수억원의 상금의 비하인드를 전했다.

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28일 방송된 KBS 1TV '옥탑방의 문제아들'에는 가수 손태진과 박지현

우승으로 이미 실력을 완벽하게 검증받은 두 사람. 특히 '우승 컬렉터'라 불리는 손태진은 JTBC '팬텀싱어' 초대 우승에 이어 MBN '불타는 트롯맨'까지 거머쥐며, 서로 다른 장르에서 '2관왕'을 달성하는 대기록을 세운 바 있다.

오디션의 신으로 통하는 손태진은 우승 비결에 대해 겸손함을 표했다. 그는 "사실 오디션에서는 운이 가장 중요하다. 운이 50% 이상은 차지한다고 생각한다. 대진운, 무대 순서, 선곡 역시 모두 운이 필요하다"고 전했다.

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이어 "참가자들의 실력이 다들 너무 좋기 때문에 자신만의 특색이 있어야 한다. 빨리 나만의 색깔을 찾는 것이 무엇보다 중요하다"고 진심 어린 조언을 건넸다.

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무엇보다 이날 출연진들의 눈길을 끈 것은 우승 타이틀보다 더 큰 화제를 모았던 '역대급 상금'의 액수와 그 행방이었다. 손태진은 "'팬텀싱어' 당시 상금은 1억 원이었는데, 4인조 그룹이라 4분의 1로 나눴다"라며 "반면 '불타는 트롯맨'은 역대 오디션 사상 최대 금액이었다"라고 밝혀 스튜디오를 술렁이게 했다.

그는 "당시 드라마 '오징어 게임'이 가장 핫했을 때라, 그 포맷을 본떠 미션을 거듭할수록 상금이 계속 쌓이는 룰이었다"고 덧붙였다. 비록 '오징어 게임'의 456억 원까지는 아니었지만, 최종 누적 상금은 무려 6억 2천 8백만 원에 달했다. 이는 국내 경연 프로그램 역사상 전무후무한 최대 상금 액수다.

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엄청난 거액을 손에 쥔 손태진은 상금 사용처에 대해 솔직하게 털어놨다. 그는 "결국 저를 우승으로 만들어 준 것은 국민들의 투표 덕분이었기에, 상금의 일부 금액은 곧바로 기부했다"고 밝혀 훈훈함을 자아냈다.

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그러면서도 "하지만 남은 돈은 내 돈이 아니라는 생각이 들어서 한동안 그대로 통장에 보관만 해뒀다. 지금 와서 돌아본다면 차라리 어디에 투자라도 했을 텐데"라고 아쉬움 섞인 농담을 던져 폭소를 유발했다.

이어 "통장에 그냥 둬봤자 저한테 플러스가 될 건 아니지 않나. 결국 그 상금을 보태서 현재는 전셋집으로 이사를 했다"라며 알차게 상금을 사용한 현실적인 후기를 전해 눈길을 끌었다.

shyun@sportschosun.com