박명수 딸, '무도' 때 태어나 벌써 고3 '폭풍성장' 근황..."운전면허 배우고 어른 준비할 것"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 박명수가 어느덧 고3이 된 딸 민서 양의 근황을 전했다.

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28일 유튜브 채널 '하와수'에는 "민서가 벌써 고3이라고?"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 박명수는 딸 민서 양의 근황을 묻는 질문에 "내년에 스무 살이다"라며 세월의 빠른 흐름을 실감했다.

앞서 이날 박명수와 정준하는 당일치기 군산 여행을 떠난 가운데 박명수는 "집에 있는 것보다 나오니까 나은 것 같다. 원래 집에 있었으면 그냥 누워있었을 거다"라고 했다.

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이에 정준하는 "민서랑 어디 안 가냐"라고 물었고, 박명수는 "민서 지금 고3이라서 어디 갈 수 없다"라며 현실적인 '입시 아빠'의 모습을 보였다. 그러면서 박명수는 "고3 끝나면 어른 됐는데 운전면허 배우고 어른 준비할 거다"라고 딸의 성장을 실감했다.

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민서 양을 어린 시절부터 지켜봐 온 정준하는 "민서가 이제"라면서 말을 잇지 못했고, 박명수는 "대학교 간다. 내년에 스무 살이다"라고 했다. 정준하는 "말도 안 된다"라면서 다시 한번 세월을 느꼈다.

박명수는 이날 오전 방송된 KBS CoolFM '박명수의 라디오쇼'에서도 딸을 언급하기도 했다.

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박명수는 "민서는 사춘기인 것 같다. 입시 때문에 워낙 정신이 없어서 눈치만 본다. MBC '무한도전' 당시 내가 '민서 태어났다'라고 이야기했는데, 사람들이 지금 민서가 고3이라고 하면 깜짝 놀란다. 세월이 그렇게 지나갔다"라고 말하며 아쉬움과 뭉클함을 동시에 드러냈다.

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한편, 박명수는 2008년 피부과 의사 한수민과 결혼해 슬하에 딸 민서 양을 두고 있다. 민서 양은 예원학교 한국무용과 졸업 후 선화예고 한국무용과에 입학, 무용 엘리트 코스를 밟고 있다.

anjee85@sportschosun.com