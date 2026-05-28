이지현, 미용실 파격가 공개 후폭풍...'착한 가게인 줄 알았는데'

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 미용실 시술 가격을 공개했다 혼선이 이어지고 있다. 일부 누리꾼들은 이를 일반 시술 가격으로 받아들이며 "착한 가게"라고 반응했지만, 실제로는 '헤어 모델' 대상 재룟값 수준의 금액인 것으로 알려진다.

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이지현은 지난 27일 자신의 SNS를 통해 "가격 문의를 정말 많이 주셨다. 시술하랴 매장 돌보랴 고객님 응대하랴 너무 바빠서 답변할 시간이 없었다"며 시술 가격표 사진을 공개했다. 공개된 메뉴판에는 커트 9000원, 펌 기본 3만9000원, 염색 기본 4만9000원 등의 금액이 적혀 있었다.

최근 미용실 물가와 비교해 파격적으로 저렴한 가격이 공개되자 온라인 반응은 뜨거웠다. 누리꾼들은 "요즘 이런 가격이 가능하냐", "완전 착한 가게다", "커트 9000원이라니 놀랍다" 등의 반응을 쏟아냈다. 특히 한 누리꾼이 "남녀 모두 같은 가격이냐"고 묻자 이지현이 "여성, 남성 다 해당된다"고 직접 답하며 더욱 화제를 모았다.

하지만 이후 일부 누리꾼들 사이에서는 "모델 가격인데 다들 오해하는 것 같다", "예약 페이지 가격은 다르더라"는 지적이 나왔다. 실제로 이지현은 앞서 헤어 모델 모집 공고를 하며 "가격은 약제값만 받는다"며 시술 전후 사진 및 작업 과정 촬영이 가능한 모델을 구한다고 안내한 바 있다.

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결국 SNS에 공개된 금액은 일반 고객 대상 정식 시술가가 아닌, 포트폴리오 작업용 헤어 모델 한정 가격으로 알려졌다. 실제 네이버 예약 시스템에 표시된 가격과도 차이가 있는 것으로 전해지며, 이를 둘러싼 해프닝이 이어졌다.

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한편 이지현은 2001년 쥬얼리 멤버로 데뷔해 큰 사랑을 받았다. 두 번의 이혼 후 홀로 두 자녀를 양육 중인 그는 최근 미용 국가자격증을 취득하고 헤어 디자이너로 새로운 도전에 나서 화제를 모으고 있다. 지난 4월에는 직접 미용실 오픈 소식을 전했으며, 헤어 디자이너 뿐만 아니라 유튜브, 방송활동 등 다방면으로 활약 중이다.

olzllovely@sportschosun.com