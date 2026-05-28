"김수현 제보뒤 피습→원빈이 위로"...소송전 어지럽힌 녹취 제공자의 황당 서사

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김수현 측이 가로세로연구소 김세의 대표를 상대로 수백억 원대 손해배상 소송을 진행 중인 가운데, 이번 사건의 핵심 도구였던 'AI 조작 녹취록'을 제공한 제보자의 황당한 행적이 드러나 충격을 주고 있다.

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김세의 측은 줄곧 "녹취는 조작이 아니다"라며 제보의 신빙성을 주장해 왔으나, 정작 베일을 벗은 제보자의 실체는 상식 밖의 허황된 주장으로 가득 찬 인물임이 드러났다

김수현 측 법률대리인인 고상록 변호사는 28일 MBC 라디오 인터뷰를 통해 "녹취 제공자 자체가 신뢰하기 어려운 인물"이라며 제보자의 기상천외한 주장들을 폭로했다.

고 변호사에 따르면, 해당 제보자는 평소 주변에 "배우 김수현의 사주를 받은 킬러에게 습격을 당했다"라거나 "사건 이후 배우 원빈이 직접 자신을 찾아와 위로해 주었다"는 식의 허황된 주장을 펼쳐왔다.

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영화에서나 나올 법한 음모론과 뜬금없이 톱배우 원빈을 끌어들인 허구의 서사를 진실인 양 주장해 온 것이다.

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제보자의 허술함은 그가 제공한 녹취 파일에서도 그대로 드러났다.

제보자는 여러 버전으로 짜깁기된 녹취 파일을 동시에 유포했으나, 실제 대화 흐름이 서로 맞지 않는 등 치명적인 오류를 보였다.

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더욱이 수사기관에 조작 여부를 가릴 원본 파일조차 제출하지 않은 채 현재 잠적한 상태다. 수사기관 역시 이러한 황당한 진술과 객관적 정황을 바탕으로 김세의 측이 제시한 녹취가 AI 기술로 조작되었을 가능성이 매우 높다고 판단했다.

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또 김수현 측은 이번 사태로 인한 피해 규모가 예상보다 훨씬 크다며 손해배상 소송 확대 가능성도 시사했다.

고 변호사는 "사건 직후 이미 120억 원 규모의 손해배상 소송을 제기한 상태"라면서도 "현재 재산정한 경제적 손실 규모는 훨씬 큰 수준"이라고 밝혔다.

이어 "수사기관에 제출한 자료 기준으로 약 300억 원 상당의 피해가 발생한 상황"이라며 "필요할 경우 소가를 높이는 방안도 검토하고 있다"고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com