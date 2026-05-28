엄지원, 남산뷰 집은 렌트인데…가방만 '1억' "몸에 닿는 건 좋은 걸로"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 엄지원이 최근 이사한 남산 뷰 집을 공개하며 '초호화 펜트하우스' 소문에 대해 직접 해명했다.

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28일 유튜브 채널 '엄지원 Umjeewon'에는 "엄지원 초호화 용산 펜트하우스? 해명할게요 용산집 대공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 엄지원은 최근 이사한 남산 뷰 새집을 소개하며 "기사에 몇십억짜리 집이라고 나왔는데 내 집이 아니다. 렌트고 세입자다"라고 해명했다.

이후 그는 신발장부터 드레스룸을 공개, "이 집은 인테리어가 하나도 안 됐다. 잠깐 살기 때문에 드레스룸 장도 안 짰다. 40만 원 짜리 조립식 가구다"라며 의외의 현실 면모를 드러냈다.

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창밖으로 펼쳐진 남산과 한강 뷰가 감탄을 자아냈다. 엄지원은 "뷰가 좋다. 근데 옷 보관 이슈로 커튼을 쳐놨다. 남산 뷰, 한강도 보인다. 해가 잘 들어온다"라면서 갑자기 공인중개사처럼 집의 장점을 줄줄 소개해 제작진의 웃음을 터뜨렸다.

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또 한쪽 벽면을 가득 채운 명품 가방들도 공개됐다. 제작진은 "가방이 그렇게 많진 않다. 은근히 검소하신 스타일이냐"라고 묻자, 엄지원은 "가방들 몇 개 없지만 1억은 넘을 거다"라고 말해 놀라움을 안겼다. 그러면서 가방을 소개하던 그는 "이런 걸 다 자식한테 물려주고 해야 하는데 물려줄 자식이 없다"라며 웃었다.

안방 역시 엄지원의 취향이 고스란히 담겨 있었다. 그는 "자는 공간에 아무것도 없는 걸 좋아한다. 방에서 TV 보거나 하면 잠이 잘 안 온다"라고 설명했다. 이어 "침대는 좋은 거다. 이 브랜드가 한국에 들어오자마자 제일 먼저 산 연예인으로 알고 있다"면서 "베개는 스위스 브랜드로 비싸다. 침구, 베딩, 수건 등 몸에 닿는 건 좀 좋은 걸 하자는 철학을 갖고 있다"라고 자신만의 라이프스타일을 공개했다.

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anjee85@sportschosun.com