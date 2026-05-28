'왕따 논란' 31기 순자만? '사계'서도 작심폭로 나왔다..23기 옥순 "잊어보려했는데"

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[스포츠조선 김소희 기자]'나는 솔로' 23기 옥순이 최근 불거진 31기 출연자들의 뒷담화 및 따돌림 논란에 씁쓸한 심경을 털어놨다.

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23기 옥순은 28일 자신의 SNS 계정을 통해 팬들과 소통하는 시간을 가졌다. 이날 한 팔로워는 "지금 31기 '나는 솔로' 보고 드는 생각은 뭘까요"라는 질문을 남겼고, 옥순은 의미심장한 답변으로 솔직한 속내를 드러냈다.

23기 옥순은 "그때 일은 다 잊고 잘 지내 보려고 했던 노력, 싸늘함의 원인을 나에게서 찾고 먼저 다가가고 모임도 나가보고 사진도 찍고 했지만 결국"이라고 씁쓸함을 내비쳤다.

이어 "누가 제가 행복하다고 했던가요, 시청자분들의 위로와 강님(미스터강)의 사랑으로 버티고 있는 것뿐"이라고 덧붙여 안타까움을 안겼다.

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그러면서 그는 "나솔 애청자로서 라방도 봤다. 저는 단단해지지 않으면 무너질 것 같아서 단단한 척했다"고 당시 상황을 솔직하게 전했다.

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또한 스트레스를 어떻게 푸냐라는 질문에는 "그저 혼자 꾹 참고 내 사람들과 맛있는 거 먹고 웃고 현생에 힘쓴다"면서 "근데 추천하지 않는다. 마음 속 깊은 상처로 남아 치유가 안 된다. 버텨보니 이렇다. 그러니 참지 마라"라고 의미심장한 심경과 함께 조언을 건넸다.

한편 최근 막을 내린 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 31기에서는 일부 여성 출연자들이 순자를 향해 차가운 분위기를 조성하거나 뒷말을 나누는 장면이 방송되며 온라인상에서 이른바 '따돌림 논란'이 거세게 불거졌다. 방송 직후 시청자들 사이에서는 특정 출연자들의 태도를 두고 비판이 이어졌고, 논란은 연일 화제를 모았다.

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이 가운데 지난해 ENA·SBS Plus '나는 솔로, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에 출연했던 23기 옥순의 과거 방송 장면도 재조명되고 있다. 당시 옥순 역시 일부 출연진 사이에서 오해를 받거나 소외된 듯한 분위기 속에 놓이며 '왕따 논란'의 중심에 섰고, 이를 지켜본 시청자들의 안타까움을 자아낸 바 있다.

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특히 최종 선택 이후 진행된 라이브 방송에서도 가해자로 지목된 이들이 명확한 사과를 하지 않았다는 비판이 이어지면서 논란은 쉽게 가라앉지 않았다.