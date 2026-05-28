'ERA 0.87 특급' 두산 천군만마, 드디어 복귀 임박…왜 마무리 바로 되찾을 순 없나[잠실 현장]

19일 서울 잠실구장에서 열린 KIA-두산전. 8회초 2사 2, 3루 위기를 넘긴 김택연이 안도하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.19/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "2경기 하고 몸 상태에 문제가 없으면 올려야죠."

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드디어 두산 베어스 특급 불펜 김택연의 복귀가 임박했다. 김택연은 지난달 갑작스럽게 오른쪽 어깨에 불편감을 느껴 병원 검진을 받은 결과 극상근 염좌 진단을 받았다. 지난달 25일 부상자명단에 오른 지 벌써 한 달이 더 흘렀다.

김택연은 27일 이천 베어스파크에서 첫 불펜 피칭을 진행했다. 21구를 가볍게 던지는 수준이었는데, 투구 이후 몸 상태에 이상은 없었다. 퓨처스리그 경기에서 실전 점검까지 마친 뒤에 조만간 1군에 합류할 예정이다.

김원형 두산 감독은 28일 잠실 KT 위즈전에 앞서 "다음 달 3일 정도에 공교롭게도 그때 퓨처스리그 경기가 없어서 라이브 피칭을 먼저 할 예정이고, 다음 달 6일과 8일 퓨처스리그 2경기에 등판할 예정이다. 그때 한번 상태를 보고, 몸 상태에 문제가 없으면 올린다"고 설명했다.

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김택연은 부상 전까지 올 시즌 9경기에서 3세이브, 10⅓이닝, 평균자책점 0.87을 기록했다.

29일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기. 9회초 두산 이영하가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.29/

24일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 경기 전 그라운드를 바라보는 두산 김원형 감독. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.24/

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그럼에도 1군 복귀하자마자 마무리 보직을 되찾을 수는 없다. 현재 마무리를 맡고 있는 이영하가 워낙 안정적이기 때문.

이영하는 김택연이 부상으로 이탈한 이후 구원 등판한 12경기에서 1승, 4세이브, 14⅔이닝, 평균자책점 1.23을 기록했다. 두산이 최근 연패에 빠지기 전까지 5할 승률을 맞추는 등 상승세일 때 이영하가 뒷문을 든든히 지켜 불펜에 안정감을 준 공이 컸다.

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김 감독은 "(이)영하는 일단 지금의 역할을 계속할 것이다. (김)택연이가 1군 엔트리에 등록되면 그냥 한두 경기 정도는 조금 편한 상황에서 감각을 익혀야 한다"고 설명했다.

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김 감독은 이어 "지금 영하가 워낙 잘해 주고 있다. 투수코치랑 상의를 하면서 택연이가 와서 2~3경기 정도 던졌을 때 컨디션을 보고 결정해야 할 것 같다. 그래도 지금 생각은 택연이가 있어도 영하로 일정 기간은 가야 하지 않나 생각한다"고 밝혔다.

19일 서울 잠실구장에서 열린 KIA-두산전. 6대3 승리를 지킨 김택연이 기뻐하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.19/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com