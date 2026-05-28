“1시간 안에 나온다”...오상진♥김소영, 5년 만의 둘째 출산…극심한 진통에 고통스런 현장(편스토랑)

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 겸 사업가 김소영이 눈물과 고통이 교차했던 감동의 둘째 출산 과정을 방송을 통해 전격 공개한다.

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지난 27일 KBS 예능 공식 유튜브 채널에는 KBS2 '신상출시 편스토랑'의 차주 예고편 영상이 공개됐다.

영상 속에는 둘째 출산을 코앞에 둔 김소영이 극심한 진통으로 인해 머리를 짚은 채 고통스러워하는 생생한 현장이 그대로 담겼다.

상상 이상의 진통에 괴로워하는 아내의 모습을 곁에서 지켜보던 남편 오상진은 "이제 한 시간 안에 나온다"라며 초조함과 심란함이 가득한 얼굴로 자리를 지켰다.

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한 치 앞도 예측할 수 없는 고통 속에서 눈앞으로 다가온 둘째 출산의 순간, 긴장감이 감도는 현장 분위기에 스튜디오 출연진들은 모두 숨을 죽이며 김소영의 순산을 한마음으로 기원했다.

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김소영은 지난달 3일, 많은 이들의 축복 속에 건강한 남아를 출산했다는 소식을 전한 바 있다.

이로써 김소영은 지난 2019년 첫째 딸을 출산한 이후 약 5년 만에 둘째 아들을 품에 안으며, 비로소 두 아이를 둔 든든한 '다둥이 엄마' 반열에 오르게 됐다.

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최근에는 자신의 SNS를 통해 남편 오상진의 이목구비를 쏙 빼닮은 붕어빵 둘째 아들의 완성형 미모를 깜짝 공개해 온라인 커뮤니티와 SNS 상에서 화제를 모으기도 했다.

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한편 김소영과 오상진은 MBC 아나운서 선후배로 인연을 맺은 뒤 지난 2017년 결혼했다.

김소영은 현재 약 70억 원 규모의 사업을 운영 중인 CEO로도 활동하고 있다.

shyun@sportschosun.com