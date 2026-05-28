'계류유산' 서동주, 43세에 폐경 수치 판정 "유전적 요인 커, 어릴 때 낳아도 힘들었을 거라고"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 서동주가 유산의 아픔과 난임 치료 과정을 솔직하게 털어놓으며, 그 속에서도 희망을 놓지 않는 단단한 마음을 전했다.

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28일 서동주의 유튜브 채널에는 "'드디어 다시 임신 준비 중인 서동주, 그런데 의사에게 들은 충격적인 말??ㅣ난임 겪고 있는 지인 위로하는 가장 최고의 방법'"이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 서동주는 "소파수술을 하고 많이 회복을 했다"며 조심스럽게 근황을 전했다. 이어 "난포가 다행히도 하나가 자라줘서 지금 관찰하고 있는 상황"이라고 밝혀 눈길을 끌었다.

특히 그는 첫 배아 이식 후 유산을 겪었을 당시의 심경을 담담하게 털어놔 안타까움을 자아냈다. 서동주는 "마치 연극이나 무대가 끝난 것 같은 허망함이 들었다"며 "3년 동안 열심히 달려서 채취만 했는데, 이식을 처음으로 해봤는데 안 되니까 다시 2~3년을 시작해야 하는 느낌이었다"고 회상했다.

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이어 "되게 공허했지만, 어쨌든 이걸 터널이라고 생각하면 끝엔 빛이 있고 끝이 있다고 생각한다. 그 끝이 내가 원하는 끝이 아닐지라도"라고 덧붙이며 힘겨운 시간을 버텨내고 있는 심경을 전했다.

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남편을 향한 깊은 애정과 고마움도 드러냈다. 그는 "내가 지금 남편을 만나려고 이상한 사람들만 만났나 싶다"며 웃어 보인 뒤, "이렇게 어려운 일을 겪을 때 힘이 되어주는 남편을 보면서 '내가 이러려고 이런 다양한 일을 겪었구나' 싶었다. 다행이라는 생각이 들었다"고 말했다.

이어 "제일 고마운 건 매일 아침밥을 차려주는 거다. 이식했던 날부터 지금까지 계속해주고 있다"며 "그게 너무 큰 감동"이라고 전해 뭉클함을 안겼다.

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서동주는 자신의 현재 건강 상태와 난임 치료 과정에 대해서도 솔직하게 설명했다. 그는 "두 번째 사이클에서 난포가 하나라면 성공률이 어떻게 되냐"는 질문에 "성공률을 따지기 너무 힘들다. 난포가 하나인 사람도 20대이면 확률이 높아진다고 하더라"고 답했다.

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이어 "저는 난포도 하나고 극난저다. 게다가 난소 나이가 0.01 미만이다. 거의 폐경으로 가고 있는 상황"이라고 밝혀 안타까움을 더했다.

또 그는 "제 상황은 유전적인 요인이 되게 크다고 하더라. 그래서 저 같은 사람은 어릴 때 아이를 낳아도 힘든데, 지금 도전하고 있으니 더 힘든 케이스"라고 설명했다.

특히 그는 FSH 수치와 관련된 충격적인 이야기도 전했다. 서동주는 "FSH 레벨이 10 이상이면 폐경 시작이라고 하고, 80이면 폐경이라고 한다"며 "제가 소파수술했을 때 수치가 80이었다. 정말 슬펐다"고 털어놨다.

그러면서도 "선생님께서 '수술 후유증일 수 있으니 지켜보자'고 하셨다. 다행히 다음 검사에서는 50 정도로 떨어졌고, 정말 기적처럼 난포가 생겼다"고 설명했다. 이어 "원래 그렇게 높으면 난포가 안 생긴다더라. 선생님도 '이건 기적이니까 지켜보면서 채취를 하자'고 하셔서 기다리는 중"이라고 덧붙였다.

서동주는 "이게 되든 안 되든, 이 과정 속에서 소소한 기적들이 있어서 버틸 수 있는 것 같다"고 말하며 끝까지 희망을 놓지 않는 모습을 보였다.

또한 그는 "좋은 소식은 유전자 검사를 했는데 남편과 저 둘 다 정상이었다"며 "유산된 배아는 우연히 그렇게 된 거라고 하더라. 우리의 잘못이 아니었다"고 밝혔다. 이어 "습관성 유산 검사도 했는데 아니었다"며 "제 유일한 문제는 난소 나이가 많고 FSH 수치가 너무 높은 것"이라고 설명했다.

끝으로 서동주는 "그럼에도 난포가 생기는 건 기적이라고 생각한다"며 "감사한 마음으로 살고 있다"고 전해 많은 이들의 응원을 받고 있다.

한편 1983년생인 서동주는 서세원과 서정희의 딸로 지난 2010년 미국에서 결혼했으나 2014년 이혼했다. 이후 방송 활동을 이어오다 지난해 6월 29일 경기 성남시에서 4세 연하의 비연예인과 재혼했다.

현재 남편은 방송인 장성규가 소속된 회사의 이사로 재직 중인 것으로 알려졌다.