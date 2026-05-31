이상순이 포착한 ♥이효리..털복숭이 친구들과 함께한 따뜻한 하루

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[스포츠조선 박아람 기자] 남편인 가수 이상순과 함께하는 가수 이효리의 일상은 평화로웠다.

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이상순은 지난 30일 개인 계정에 "요즘"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 일상 속 여유를 만끽하는 이효리의 모습이 담겼다.

특히 눈길을 끈 것은 반려견들과 함께 침대에 누워 휴식을 취하고 있는 장면이다.

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이효리는 이불을 덮고 여유로운 모습으로 휴식을 취하고 있으며, 반려견들도 함께 침대에 머물며 일상의 한 장면을 자연스럽게 채웠다.

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편안한 분위기 속에서 가족 같은 온기가 느껴지는 모습이다.

또 다른 사진에서는 조용한 공간에서 다도를 즐기는 장면이 담겼다.

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이효리는 단정한 자세로 차를 음미하며 고요한 시간을 보내는 듯했고, 원목 가구와 부드러운 자연광이 어우러져 한층 차분하고 안정된 분위기를 완성했다.

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한편 이효리와 이상순은 2013년 결혼한 뒤 제주도에서 약 11년간 생활했으며, 지난해 서울 종로구 평창동으로 거처를 옮겼다. 최근 이효리는 요가원을 운영하며 새로운 일상을 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com