아일릿 모카, 39일만 활동재개 무리수에 눈물? 멤버 입 열었다 "완전체 무대 다행"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아일릿이 활동 종료 소감을 밝혔다.

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아일릿은 5월 31일 방송된 SBS '인기가요'를 마지막으로 '잇츠 미' 공식 활동을 모두 종료했다. 이날 무대에는 건강상의 이유로 활동을 중단했던 모카까지 합류해 팬들을 반갑게 했다.

모카는 4월 20일 갑작스러운 건강 이상 문제로 치료와 휴식이 필요하다는 의료진 소견을 받고 활동을 중단했다. 이에 컴백 프로모션은 모카를 제외한 4명의 멤버만 소화했는데, 5월 29일 KBS2 '뮤직뱅크'를 시작으로 활동에 복귀했다.

소속사 빌리프랩은 "모카가 치료와 휴식을 병행하며 회복에 집중해왔고 팬들을 만나고 싶다는 본인의 의지가 강해 무리하지 않는 범위 내에서 활동을 재개해도 좋다는 의료진 소견을 받았다"며 컴백을 알렸다.

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그런데 모카가 '인기가요' 생방송 도중 눈물을 글썽이고, 무대가 끝난 뒤에는 보안요원의 도움을 받아 이동했다는 팬들의 목격담이 나오고, 방송 이후 당일 출연진 무대 영상 및 직캠이 업로드 되는 '인기가요' 유튜브 채널 등에 아일릿의 영상만 올라오지 않자 '모카의 복귀가 무리가 아니었느냐'는 지적이 나왔다.

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이에 아일릿이 직접 입을 열었다. 윤아는 팬소통 플랫폼 위버스를 통해 "5주간의 활동기간 동안 글릿(아일릿 공식 팬클럽)들도 많이 만나고 대중분들에게도 많은 사랑을 느낄 수 있었다. 정말 진심으로 감사하다"고 말했다.

이어 "4인으로 컴백해서 많이 아쉬웠지만 그래도 끝에는 5인 완전체로 무대할 수 있어 다행이었다. 5인조 무대까지 끝까지 기다려준 우리 글릿들 너무너무 고맙고 모카한테도 너무너무 고생했다고 말해주고 싶다"고 전했다.

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모카의 건강상태를 직접적으로 언급하진 않았지만, 마지막 공식 활동 무대를 5인조로 마무리 할 수 있었다는 말로 팬들을 안심시킨 것으로 풀이된다.

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모카는 소속사의 전폭적인 지원과 관리 속에서 컨디션을 조절하며 활동을 이어간다. 소속사 측은 모카의 컨디션과 준비 상황을 고려해 일부 스케줄은 유동적으로 운영할 방침을 밝혔다. 실제로 모카는 6일 열리는 '2026 위버스콘 페스티벌'에는 불참한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com