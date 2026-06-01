[속보]홍명보호 "강상윤도 월드컵 본선 끝까지 남는다…소속팀 전북과 협의", 훈련파트너 3인 결국 전원 멕시코行

강상윤. 사진제공=대한축구협회

조위제. 사진제공=대한축구협회

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[솔트레이크시티(미국)=스포츠조선 윤진만 기자]대한민국의 월드컵 훈련 파트너로 발탁된 신예 세 명이 결국 2026년 북중미월드컵 본선이 끝날 때까지 홍명보호와 동행할 예정이다.

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1일(이하 한국시각) 대한축구협회(KFA) 관계자에 따르면, 미드필더 강상윤(전북)은 소속팀 전북과 협의 끝에 대회가 끝날 때까지 대표팀과 함께하기로 했다. 관계자는 "월드컵 기간 동안 함께 하는 것이 선수의 경험을 통한 발전과 대표팀 월드컵 준비에도 도움이 될 것으로 판단했다"라고 밝혔다.

강상윤, 수비수 조위제(전북), 골키퍼 윤기욱(서울)을 훈련파트너로 발탁한 홍명보호는 애초 윤기욱만 본선이 끝날 때까지 동행하고 두 명의 필드 플레이어는 사전 훈련캠프가 끝나는 4일 국내로 복귀할 계획을 세웠다.

하지만 결과적으로 세 선수 모두 대표팀의 얼드컵 일정을 모두 소화하게 됐다.

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5월 31일 트리니다드토바고와의 친선경기에서 수비수 조유민(샤르자)가 전치 8주짜리 오른쪽 발바닥 부상으로 최종 낙마하면서 예비명단에 포함된 조위제가 26명 최종 엔트리에 대체발탁했다. 세 선수 중 조위제는 정식 등번호를 받고 월드컵 출전을 노리고, 다른 두 선수는 훈련에만 참가하게 된다.

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축구대표팀은 2일 국제축구연맹에 월드컵 최종명단(26명) 제출 후 최종명단 내에서 부상 선수 발생시 본선 첫 경기(12일) 24시간 전까지 예비명단 55명 중에서 대체발탁할 수 있다. 단, 골키퍼는 부상 발생시 언제든지 에비 명단 내 선수로 교체가 가능하다. 강상윤 윤기욱의 '잔류'는 혹여 발생할 부상에 대비한 차원으로도 해석할 수 있다.

같은 날 2선 공격수 배준호(스토크시티)는 상대 선수의 깊은 태클에 오른쪽 발목을 다쳐 경기 도중 교체됐다. 배준호는 다행히 큰 부상은 피했다. 2일 훈련장에서 부상 부위를 체크하면서 훈련에 임할 계획이다. 트리니다드토바고를 5대0으로 대파한 홍명보호는 1일 선수단 전체 휴식을 취한다.

솔트레이크시티(미국)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com