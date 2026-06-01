'11년만 이혼' 기은세 "돌싱이란 말 너무 싫어, 이름 앞에 붙으면 불쾌" 폭발

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 기은세가 자신을 둘러싼 '돌싱'이라는 표현에 대한 솔직한 심경을 털어놨다.

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5월 31일 아옳이의 유튜브 채널에는 '아옳이 X 임블리 X 기은세 돌싱토크'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 세 사람은 이혼과 관련된 다양한 질문에 답하는 시간을 가졌다.

기은세는 '이혼 후 달라진 이상형'에 대한 질문에 "모든 이별을 겪고 나면 이전 상대에게서 내가 부족했던 부분을 다음 사람에게 기대하게 되는 것 같다. 그래서 이런 게 있으면 좋겠다는 이상향이 완전히 달라진다"고 털어놨다.

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이어 "요즘 드는 생각인데 적당한 게 제일 어려운 것 같다. 모든 게 다 적당했으면 좋겠는데, 세상에는 늘 과하거나 부족하거나 둘 중 하나인 경우가 많다. '이게 너무 많으니까 이걸 참고 갈 수 있을까', 혹은 '너무 없는 상태에서도 살아봤지만 결국 그건 좋지 않더라'는 생각이 든다"며 "결국 내가 원하는 건 어떤 게 조금 부족하더라도 그게 내 선에서 뭐든 적당하면 좋다"고 말했다.

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또한 기은세는 자신에게 따라붙는 '돌싱'이라는 표현에 대한 솔직한 심경도 밝혔다. 그는 "돌싱이라는 말이 너무 싫다. 무슨 돌고래도 아니고"라고 불만을 드러냈다. 이어 "돌아온 싱글이라는 뜻 자체가 나쁘다고 생각하지는 않지만, 이름 앞에 계속 붙는 건 기분이 좋지 않다. 내 이름은 기은세다"라고 강조했다.

이날 기은세는 과거 연애 경험에 대해서도 언급했다. 그는 "어릴 때는 나를 아프게 하는 사람에게서 쉽게 빠져나오지 못했다. 너무 사랑하니까 어떻게든 관계를 해결하려고 매달리고 붙잡게 된다"며 "그게 사랑은 맞지만 사실 내 발등 내가 찍는거다. '지팔지꼰'이라고들 하지 않느냐"고 말했다.

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이어 "결국 자신을 힘들게 하는 관계라면 냉정하게 끊어낼 줄 알아야 하는데 어릴 때는 그게 잘 안 됐던 것 같다"고 덧붙였다.

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한편 기은세는 2012년 재미교포 사업가와 결혼했으나, 지난 2023년 이혼했다.

jyn2011@sportschosun.com