"넌 우리에게 온 보물" 유선호, '1박2일' 3년 6개월만 눈물의 졸업..제작진까지 줄오열 ('1박2일')[종합]

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[스포츠조선 정유나 기자] '1박 2일'을 졸업하는 유선호가 작별 인사를 전하며 끝내 눈물을 보였다.

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31일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 '1박 2일 시즌4'에서는 경상남도 남해군에서 펼쳐지는 '남해 홀리데이' 두 번째 이야기가 공개됐다.

이번 여행은 '1박 2일'의 막내 유선호와 함께 하는 마지막 녹화였다. 3년 6개월 동안 동고동락하며 수많은 추억을 쌓고 '1박 2일'을 졸업하는 유선호를 위해 맏형 김종민을 필두로 한 네 멤버는 베이스캠프를 몰래 빠져나와 서프라이즈 이벤트를 준비했다.

하지만 멤버들이 오랫동안 자리를 비우자 유선호는 뭔가 수상한 낌새를 느꼈다. 이준은 의심을 차단하기 위해 "형들이 진지한 대화 중이다. 지금 낄 분위기가 아냐"라며 김종민과 문세윤을 핑계 삼아 황급히 둘러대고, 유선호 역시 "심각한 상황인 것 같다"며 별다른 의심 없이 두 사람의 관계만을 걱정했다.

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다행히 네 멤버는 들키지 않고 유선호를 이벤트 장소로 호출하는 데 성공했다.

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이날 오프닝 촬영 전부터 정성스럽게 준비한 형들의 깜짝 선물에 유선호는 감동했다. 특히 유독 막내를 아꼈던 딘딘은 "넌 우리에게 찾아온 선물이었고, 계속보니 요즘 보기 힘든 보물이었고 앞으로도 쭉 함께할 가족이다. 고생 많았고 누구보다 사랑한다. 지나고 보니 미안한게 참 많다. 살면서 갚을게. 사랑한다"라며 고별 편지를 낭독하는 도중 끝내 눈물을 터트렸다. 이에 유선호는 딘딘을 안으며 "나도 울컥한다"고 뭉클해진 모습을 보였다.

멤버들 뿐만 아니라 제작진 역시 오랜 시간 함께한 유선호와의 작별에 아쉬움을 감추지 못했다. 메인 PD를 비롯해 작가, 오디오 감독, 연출팀 등 수많은 스태프들이 운 흔적에 애써 눈물을 참아왔던 유선호의 눈시울도 덩달아 뜨거워졌다.

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다음 날 아침, 멤버들은 제작진과 함께 마지막 식사를 했다. 오랜 시간 함께해 온 스태프들이 아쉬움에 눈물을 보이자 유선호도 끝내 감정을 주체하지 못했다. 그는 "어우 왜 눈물이 나지"라며 고개를 숙였고, 참아왔던 눈물을 쏟아내며 마지막 이별의 아쉬움을 드러내 뭉클함을 안겼다.

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jyn2011@sportschosun.com