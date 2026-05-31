기안84, 초심 잃고 자책 "배가 불렀다..도시락 파먹던 시절 기억해야"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 기안84가 초심을 잃었다고 인정했다.

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31일 유튜브 채널 '인생84'에는 '부크루장 권화운과 함께'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 기안84는 권화운에게 "유튜브에서 마라톤 나가는 거 봤다. 사실 '극한84' 끝난 지 좀 됐는데 아직도 '극한84' 부크루장이라고 하는 게 감동이었다"며 고마운 마음을 전했다.

이에 권화운은 "'극한84' 팬이 많다. 러너들은 모두 알기 때문에 형님이 마라톤 대회 안 나가니까 내가 형님의 인기를 대리 체감하고 있다. '기안84 안 왔는데 권화운이라도 응원하자'라는 느낌"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

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마라톤 풀코스를 수차례 완주했다는 권화운은 "대회에 나가면 응원받는 게 너무 좋다. 그게 제일 큰 것 같다. BTS의 삶이 이런 거구나 싶다. 어디를 가도 '파이팅 하세요. 힘내세요' 응원받을 거 아니냐"고 말했다.

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이어 "그런 응원을 받는 게 가족, 친구 말고 사실 없다. 팬이 있겠지만 드라마 쉬면 그만큼 없어지는 거다"라고 털어놨다.

반면 기안84는 "나는 재미는 있지만 뉴욕 마라톤 때 응원하는 거는 과하다고 느꼈다. 북 치고 장구 치고 그 소리를 2~4시간 들으니까 머리가 이상해졌다"며 "응원에 대한 관점이 다른 게 신기하다"고 말했다.

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이를 들은 권화운은 "형이 지금 인기가 많아서 그렇다. 어딜 가도 '기안84님~'하지 않냐"고 했고, 기안84는 "배가 불렀다"며 인정했다.

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권화운은 "나는 작품을 많이 했지만 무명 배우 느낌이라 인기가 고팠다. 형도 '나혼산' 초창기 네이버에서 주무실 때 그런 응원 받았으면 기분 좋았을 거다"라고 말했다.

기안84는 "그러고 보니까 방송 처음 타고 사람들이 알아보고 김밥집 가도 아줌마가 서비스 더 주고 '예쁘다'고 해주면 기분 되게 좋았다. 지금은 배때기가 불렀다"며 "(네이버 본사에서) 도시락 파먹고 살 때를 기억해야지"라며 웃었다.

이에 권화운은 "초심을 기억해야 한다. 날 것 그대로의 모습"이라며 "많은 분들이 형이 사회화가 너무 많이 됐다고 하더라"고 전했다. 그러자 기안84는 "내 나이가 이제 43세인데 사회화가 되어야 하지 않겠냐. 안 되는 것도 문제"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.